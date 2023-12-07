Readovka: отец школьницы, устроившей стрельбу, продавал ружье в интернете

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Оружие и патроны. Челябинск, оружие, ружье
Ружье продавалось на одной из досок объявлений, пишет Readovka Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Отец школьницы, устроившей стрельбу в Брянске, продавал ружье через интернет. Оно оценивалось в 8,5 тысяч рублей.

«Ружье, из которого в Брянске школьница устроила стрельбу, было выставлено на продажу за 8,5 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал Readovka. Там добавили, что гладкоствольное помповое ружье «БЕКАС-3» было выставлено на одном из сайтов объявлений. Согласно предположениям, именно это оружие использовалось ученицей при стрельбе в школе. Данное объявление о продаже было единственными в регионе.

Продавцом ружья, как указано, является Дмитрий, который также является отцом девочки. Согласно последним новостям, отец уже был задержан и находится под допросом в связи с этим происшествием. Напомним, что в результате стрельбы одна девочка погибла, а пятеро других школьников получили ранения. Стрелявшая школьница покончила с собой.

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Отец школьницы, устроившей стрельбу в Брянске, продавал ружье через интернет. Оно оценивалось в 8,5 тысяч рублей. «Ружье, из которого в Брянске школьница устроила стрельбу, было выставлено на продажу за 8,5 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал Readovka. Там добавили, что гладкоствольное помповое ружье «БЕКАС-3» было выставлено на одном из сайтов объявлений. Согласно предположениям, именно это оружие использовалось ученицей при стрельбе в школе. Данное объявление о продаже было единственными в регионе. Продавцом ружья, как указано, является Дмитрий, который также является отцом девочки. Согласно последним новостям, отец уже был задержан и находится под допросом в связи с этим происшествием. Напомним, что в результате стрельбы одна девочка погибла, а пятеро других школьников получили ранения. Стрелявшая школьница покончила с собой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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