Readovka: отец школьницы, устроившей стрельбу, продавал ружье в интернете

07 декабря 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Ружье продавалось на одной из досок объявлений, пишет Readovka Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Отец школьницы, устроившей стрельбу в Брянске, продавал ружье через интернет. Оно оценивалось в 8,5 тысяч рублей. «Ружье, из которого в Брянске школьница устроила стрельбу, было выставлено на продажу за 8,5 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал Readovka. Там добавили, что гладкоствольное помповое ружье «БЕКАС-3» было выставлено на одном из сайтов объявлений. Согласно предположениям, именно это оружие использовалось ученицей при стрельбе в школе. Данное объявление о продаже было единственными в регионе. Продавцом ружья, как указано, является Дмитрий, который также является отцом девочки. Согласно последним новостям, отец уже был задержан и находится под допросом в связи с этим происшествием. Напомним, что в результате стрельбы одна девочка погибла, а пятеро других школьников получили ранения. Стрелявшая школьница покончила с собой.

Отец школьницы, устроившей стрельбу в Брянске, продавал ружье через интернет. Оно оценивалось в 8,5 тысяч рублей. «Ружье, из которого в Брянске школьница устроила стрельбу, было выставлено на продажу за 8,5 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал Readovka. Там добавили, что гладкоствольное помповое ружье «БЕКАС-3» было выставлено на одном из сайтов объявлений. Согласно предположениям, именно это оружие использовалось ученицей при стрельбе в школе. Данное объявление о продаже было единственными в регионе. Продавцом ружья, как указано, является Дмитрий, который также является отцом девочки. Согласно последним новостям, отец уже был задержан и находится под допросом в связи с этим происшествием. Напомним, что в результате стрельбы одна девочка погибла, а пятеро других школьников получили ранения. Стрелявшая школьница покончила с собой.