112: отец девочки, устроившей стрельбу в школе Брянска, не знал о пропаже оружия

07 декабря 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Ружье находилось в сейфе, который был закрыт на ключ, пишет 112 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Отец девочки, которая устроила стрельбу в школе Брянска, заявил, что не знал о пропаже оружия. Огнестрельное оружие находилось в продаже. «Отец Алины не знал, что ружье пропало», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что, по словам задержанного, он правильно хранил оружие в металлическом шкафу, закрытом на замок. Все документы на ружье «Бекас» калибра 16 были в порядке. Предположительно, его дочь похитила ключ от сейфа и взяла с собой ружье и охотничий нож, когда уходила в школу. Отец не заметил, когда это произошло. Относительно мотивов этого кровавого происшествия с одноклассниками, Дмитрий также затрудняется ответить. По его словам, дочь не жаловалась на какие-либо случаи издевательств со стороны своих товарищей. Если даже были проявления запугивания, девочка держала все в себе и не делилась этим со своими близкими, передали в telegram-канале.

Отец девочки, которая устроила стрельбу в школе Брянска, заявил, что не знал о пропаже оружия. Огнестрельное оружие находилось в продаже. «Отец Алины не знал, что ружье пропало», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что, по словам задержанного, он правильно хранил оружие в металлическом шкафу, закрытом на замок. Все документы на ружье «Бекас» калибра 16 были в порядке. Предположительно, его дочь похитила ключ от сейфа и взяла с собой ружье и охотничий нож, когда уходила в школу. Отец не заметил, когда это произошло. Относительно мотивов этого кровавого происшествия с одноклассниками, Дмитрий также затрудняется ответить. По его словам, дочь не жаловалась на какие-либо случаи издевательств со стороны своих товарищей. Если даже были проявления запугивания, девочка держала все в себе и не делилась этим со своими близкими, передали в telegram-канале.