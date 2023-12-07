112: отец девочки, устроившей стрельбу в школе Брянска, не знал о пропаже оружия

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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
Ружье находилось в сейфе, который был закрыт на ключ, пишет 112 Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Отец девочки, которая устроила стрельбу в школе Брянска, заявил, что не знал о пропаже оружия. Огнестрельное оружие находилось в продаже.

«Отец Алины не знал, что ружье пропало», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что, по словам задержанного, он правильно хранил оружие в металлическом шкафу, закрытом на замок. Все документы на ружье «Бекас» калибра 16 были в порядке. Предположительно, его дочь похитила ключ от сейфа и взяла с собой ружье и охотничий нож, когда уходила в школу. Отец не заметил, когда это произошло.

Относительно мотивов этого кровавого происшествия с одноклассниками, Дмитрий также затрудняется ответить. По его словам, дочь не жаловалась на какие-либо случаи издевательств со стороны своих товарищей. Если даже были проявления запугивания, девочка держала все в себе и не делилась этим со своими близкими, передали в telegram-канале.

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Отец девочки, которая устроила стрельбу в школе Брянска, заявил, что не знал о пропаже оружия. Огнестрельное оружие находилось в продаже. «Отец Алины не знал, что ружье пропало», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что, по словам задержанного, он правильно хранил оружие в металлическом шкафу, закрытом на замок. Все документы на ружье «Бекас» калибра 16 были в порядке. Предположительно, его дочь похитила ключ от сейфа и взяла с собой ружье и охотничий нож, когда уходила в школу. Отец не заметил, когда это произошло. Относительно мотивов этого кровавого происшествия с одноклассниками, Дмитрий также затрудняется ответить. По его словам, дочь не жаловалась на какие-либо случаи издевательств со стороны своих товарищей. Если даже были проявления запугивания, девочка держала все в себе и не делилась этим со своими близкими, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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