Сестры-сироты получили жилье после вмешательства омбудсмена из ХМАО

07 декабря 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Девушки получили новое жилье благодаря вмешательству омбудсмена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После вмешательства омбудсмена ХМАО Натальи Стребковой сестры-сироты были включены в списки на получение жилья. Уполномоченная по правам человека подготовила исковые заявления о признании за ними права на предоставление жилого помещения из спецфонда, сообщили в аппарате омбудсмена ХМАО. «Заслушав пояснения лица из числа детей-сирот, мнение Уполномоченного по правам человека и возражения департамента социального развития ХМАО-Югры, суд удовлетворил исковые требования гражданки. Заявитель выразила благодарность Уполномоченному за содействие в восстановлении прав на жилище в судебном процессе», — сообщили в аппарате. Сестры проживали в Пермском крае. После смерти родителей переехали в Советский район к опекуну. Жилое помещение родителей, перешедшее девушкам по наследству, было признано негодным для проживания. Девушки обратились в департамент социального развития ХМАО с заявлением о включении их в список на обеспечение жильем специализированного фонда, но получили отказ, потому что на момент совершеннолетия уже имели жилое помещение в Пермском крае. «Тем не менее департаментом социального развития ХМАО-Югры не учтены данные требования законодательства. При том, что жилое помещение граждан в установленном законодательством порядке было признано непригодным для проживания еще до достижения их совершеннолетия», — сообщили в аппарате омбудсмена. Ранее URA.RU сообщало, что омбудсмен ХМАО вступилась за многодетную семью, которую решила выселить мэрия. Администрация Лангепаса пыталась выселить их из муниципального жилья и отказалась пролонгировать договор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После вмешательства омбудсмена ХМАО Натальи Стребковой сестры-сироты были включены в списки на получение жилья. Уполномоченная по правам человека подготовила исковые заявления о признании за ними права на предоставление жилого помещения из спецфонда, сообщили в аппарате омбудсмена ХМАО. «Заслушав пояснения лица из числа детей-сирот, мнение Уполномоченного по правам человека и возражения департамента социального развития ХМАО-Югры, суд удовлетворил исковые требования гражданки. Заявитель выразила благодарность Уполномоченному за содействие в восстановлении прав на жилище в судебном процессе», — сообщили в аппарате. Сестры проживали в Пермском крае. После смерти родителей переехали в Советский район к опекуну. Жилое помещение родителей, перешедшее девушкам по наследству, было признано негодным для проживания. Девушки обратились в департамент социального развития ХМАО с заявлением о включении их в список на обеспечение жильем специализированного фонда, но получили отказ, потому что на момент совершеннолетия уже имели жилое помещение в Пермском крае. «Тем не менее департаментом социального развития ХМАО-Югры не учтены данные требования законодательства. При том, что жилое помещение граждан в установленном законодательством порядке было признано непригодным для проживания еще до достижения их совершеннолетия», — сообщили в аппарате омбудсмена. Ранее URA.RU сообщало, что омбудсмен ХМАО вступилась за многодетную семью, которую решила выселить мэрия. Администрация Лангепаса пыталась выселить их из муниципального жилья и отказалась пролонгировать договор.