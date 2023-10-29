Омбудсмен ХМАО вступилась за многодетную семью, которую решила выселить мэрия

30 октября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова спасла семью из Лангепаса от выселения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова вступилась за многодетную семью женщины предпенсионного возраста, супруг которой тяжело болен и нуждается в ежедневном уходе. В аппарате омбудсмена корреспонденту URA.RU сообщили, что мэрия Лангепаса пыталась выселить их из муниципального жилья и отказалась пролонгировать договор без причины. «Заявитель проживала в жилых помещениях (комнатах) муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Лангепаса совместно с тремя детьми, двое из которых несовершеннолетние, и тяжело больным супругом, которому требовался постоянный присмотр и уход. Граждане состояли на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения на условиях договора социального найма, но очередь на обеспечение их жильем еще не подошла. Так как доходы граждан не позволяли им снимать коммерческое жилье на рынке частной недвижимости, стоимость которого существенно выше платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, по истечению срока договора заявитель обратилась в администрацию города Лангепаса с просьбой о продлении с ней договорных отношений на занимаемые ее семьей жилые помещения, но получила ответ о том, что муниципалитет с ней не намерен продлять договор с уведомлением о необходимости освободить жилые помещения. При этом причина принятого решения в ответе не была приведена», — пояснили в ведомстве. Омбудсмен выяснила, что семья имела полное право претендовать на предоставление ей вновь жилого помещения, однако мэрия не рассмотрела этот вопрос в установленном законом порядке. Не была проведена и оценка наличия оснований для отказа, а сам отказ не был мотивирован. «Уполномоченным в защиту прав граждан направлены рекомендации в адрес главы города Лангепаса о недопустимости принятия необоснованного решения об отказе в предоставлении семье заявителя жилого помещения и принятию мер по рассмотрению вопроса о наличии у граждан прав на заключение договора коммерческого найма в соответствии с порядком предоставления муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Лангепаса», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что омбудсмен ХМАО помогла добиться выплат дочери бойца СВО. Девушка поступила в вуз в Мордовии, но ей отказывали в льготах, мотивируя это тем, что она уже стала студенткой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова вступилась за многодетную семью женщины предпенсионного возраста, супруг которой тяжело болен и нуждается в ежедневном уходе. В аппарате омбудсмена корреспонденту URA.RU сообщили, что мэрия Лангепаса пыталась выселить их из муниципального жилья и отказалась пролонгировать договор без причины. «Заявитель проживала в жилых помещениях (комнатах) муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Лангепаса совместно с тремя детьми, двое из которых несовершеннолетние, и тяжело больным супругом, которому требовался постоянный присмотр и уход. Граждане состояли на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения на условиях договора социального найма, но очередь на обеспечение их жильем еще не подошла. Так как доходы граждан не позволяли им снимать коммерческое жилье на рынке частной недвижимости, стоимость которого существенно выше платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, по истечению срока договора заявитель обратилась в администрацию города Лангепаса с просьбой о продлении с ней договорных отношений на занимаемые ее семьей жилые помещения, но получила ответ о том, что муниципалитет с ней не намерен продлять договор с уведомлением о необходимости освободить жилые помещения. При этом причина принятого решения в ответе не была приведена», — пояснили в ведомстве. Омбудсмен выяснила, что семья имела полное право претендовать на предоставление ей вновь жилого помещения, однако мэрия не рассмотрела этот вопрос в установленном законом порядке. Не была проведена и оценка наличия оснований для отказа, а сам отказ не был мотивирован. «Уполномоченным в защиту прав граждан направлены рекомендации в адрес главы города Лангепаса о недопустимости принятия необоснованного решения об отказе в предоставлении семье заявителя жилого помещения и принятию мер по рассмотрению вопроса о наличии у граждан прав на заключение договора коммерческого найма в соответствии с порядком предоставления муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Лангепаса», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что омбудсмен ХМАО помогла добиться выплат дочери бойца СВО. Девушка поступила в вуз в Мордовии, но ей отказывали в льготах, мотивируя это тем, что она уже стала студенткой.