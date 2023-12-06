06 декабря 2023

Губернатор Шумков снизил транспортный налог

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум. Курган , шумков вадим
По словам губернатора Вадима Шумкова, сейчас в регионе появились возможности для снижения налога Фото:

Правительство Курганской области снизило транспортный налог и ввело дополнительные льготы для граждан. Об этом написал в своем telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Мы приняли долгожданное решение о значительном снижении в Курганской области транспортного налога по абсолютному большинству категорий, по которым налоговые ставки намного выше, чем у других регионов УрФО. Наибольшее снижение коснется легковых автомобилей», — сообщил Шумков.

По его словам, люди владеющие одной машиной, мощность которой меньше 100 лошадиных сил, будут полностью освобождены от налога. На легковые автомобили, мощность которых выше 150 л. с., налог в среднем снизят на 27%. Губернатор отметил, что налоговые ставки снизятся и для некоторых других категорий транспорта. Помимо этого власти ввели дополнительные льготы для большого количества категорий граждан, включая пенсионеров и инвалидов. Также правительство региона обнулило налоговую ставку на электромобили.

Губернатор напомнил, что о снижении транспортного налога жители просили еще в 2018 году, но тогда в бюджете региона не было средств для этого. Сейчас они появились. Шумков добавил, что эти льготы обойдутся бюджету в значительную сумму выпадающих доходов. Изменения вступят в силу с 1 января.

Ранее губернатор поручил выделить из областного бюджета деньги для управкомпании мэрии Кургана «Прометей», испытывающей трудности. В общей сложности до конца 2024 года компании выделят 65 млн рублей.

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Правительство Курганской области снизило транспортный налог и ввело дополнительные льготы для граждан. Об этом написал в своем telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Мы приняли долгожданное решение о значительном снижении в Курганской области транспортного налога по абсолютному большинству категорий, по которым налоговые ставки намного выше, чем у других регионов УрФО. Наибольшее снижение коснется легковых автомобилей», — сообщил Шумков. По его словам, люди владеющие одной машиной, мощность которой меньше 100 лошадиных сил, будут полностью освобождены от налога. На легковые автомобили, мощность которых выше 150 л. с., налог в среднем снизят на 27%. Губернатор отметил, что налоговые ставки снизятся и для некоторых других категорий транспорта. Помимо этого власти ввели дополнительные льготы для большого количества категорий граждан, включая пенсионеров и инвалидов. Также правительство региона обнулило налоговую ставку на электромобили. Губернатор напомнил, что о снижении транспортного налога жители просили еще в 2018 году, но тогда в бюджете региона не было средств для этого. Сейчас они появились. Шумков добавил, что эти льготы обойдутся бюджету в значительную сумму выпадающих доходов. Изменения вступят в силу с 1 января. Ранее губернатор поручил выделить из областного бюджета деньги для управкомпании мэрии Кургана «Прометей», испытывающей трудности. В общей сложности до конца 2024 года компании выделят 65 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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