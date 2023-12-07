В Кремле прокомментировали стрельбу в брянской школе

Песков: надо выяснить, почему не сработали меры безопасности в брянской школе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что в ситуации разбираются правоохранительные органы Фото:
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Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Специалисты должны оценить все причины стрельбы в брянской гимназии, прежде чем делать выводы. В первую очередь надо понять, почему не сработали меры безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Правоохранительные органы разбираются с ситуацией. Сначала нужно определить, почему не сработали меры, которые были уже приняты. Прежде чем давать заключения, специалисты должны оценить причины произошедшего», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Утром 7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе. Погибли два человека, включая саму девочку.

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Специалисты должны оценить все причины стрельбы в брянской гимназии, прежде чем делать выводы. В первую очередь надо понять, почему не сработали меры безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Правоохранительные органы разбираются с ситуацией. Сначала нужно определить, почему не сработали меры, которые были уже приняты. Прежде чем давать заключения, специалисты должны оценить причины произошедшего», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Утром 7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе. Погибли два человека, включая саму девочку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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