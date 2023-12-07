В Кремле прокомментировали стрельбу в брянской школе

Песков: надо выяснить, почему не сработали меры безопасности в брянской школе

Дмитрий Песков сообщил, что в ситуации разбираются правоохранительные органы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Специалисты должны оценить все причины стрельбы в брянской гимназии, прежде чем делать выводы. В первую очередь надо понять, почему не сработали меры безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Правоохранительные органы разбираются с ситуацией. Сначала нужно определить, почему не сработали меры, которые были уже приняты. Прежде чем давать заключения, специалисты должны оценить причины произошедшего», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Утром 7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе. Погибли два человека, включая саму девочку.