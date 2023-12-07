В Кремле прокомментировали стрельбу в брянской школе

Специалисты должны оценить все причины стрельбы в брянской гимназии, прежде чем делать выводы. В первую очередь надо понять, почему не сработали меры безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Правоохранительные органы разбираются с ситуацией. Сначала нужно определить, почему не сработали меры, которые были уже приняты. Прежде чем давать заключения, специалисты должны оценить причины произошедшего», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Утром 7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе. Погибли два человека, включая саму девочку.
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