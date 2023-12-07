В Кремле отреагировали на желание Байдена победить Путина

Песков: Байден демонизирует Россию и пытается повлиять на конгрессменов

07 декабря 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, Америка «занимается демонизацией» России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не должны дать президенту РФ Владимиру Путину победить в спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что тем самым Америка занимается демонизацией России. А также использует РФ в качестве инструмента во внутренних делах страны. «Мы видели и весьма сожалеем, что руководство США продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах. <…> Мы считаем, что это весьма досадная практика», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что в данном случаев власти Америки занимаются демонизацией России. По его мнению, это сделано, чтобы повлиять на конгрессменов. Песков также понадеялся, что среди конгрессменов США остаются люди с трезвым умом. Ранее американский журналист Такер Карлсон в своей программе отметил, что Вашингтон выдвигал заявление о том, что поддержка с его стороны поможет Киеву «победить Россию». Но по прошествию двух лет это оказалось неправдой, передает «Национальная служба новостей».

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не должны дать президенту РФ Владимиру Путину победить в спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что тем самым Америка занимается демонизацией России. А также использует РФ в качестве инструмента во внутренних делах страны. «Мы видели и весьма сожалеем, что руководство США продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах. <…> Мы считаем, что это весьма досадная практика», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что в данном случаев власти Америки занимаются демонизацией России. По его мнению, это сделано, чтобы повлиять на конгрессменов. Песков также понадеялся, что среди конгрессменов США остаются люди с трезвым умом. Ранее американский журналист Такер Карлсон в своей программе отметил, что Вашингтон выдвигал заявление о том, что поддержка с его стороны поможет Киеву «победить Россию». Но по прошествию двух лет это оказалось неправдой, передает «Национальная служба новостей».