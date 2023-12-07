В Кремле отреагировали на желание Байдена победить Путина

Песков: Байден демонизирует Россию и пытается повлиять на конгрессменов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, песков дмитрий
По словам Пескова, Америка «занимается демонизацией» России Фото:

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не должны дать президенту РФ Владимиру Путину победить в спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что тем самым Америка занимается демонизацией России. А также использует РФ в качестве инструмента во внутренних делах страны.

«Мы видели и весьма сожалеем, что руководство США продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах. <…> Мы считаем, что это весьма досадная практика», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Он добавил, что в данном случаев власти Америки занимаются демонизацией России. По его мнению, это сделано, чтобы повлиять на конгрессменов. Песков также понадеялся, что среди конгрессменов США остаются люди с трезвым умом.

Ранее американский журналист Такер Карлсон в своей программе отметил, что Вашингтон выдвигал заявление о том, что поддержка с его стороны поможет Киеву «победить Россию». Но по прошествию двух лет это оказалось неправдой, передает «Национальная служба новостей».

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Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не должны дать президенту РФ Владимиру Путину победить в спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что тем самым Америка занимается демонизацией России. А также использует РФ в качестве инструмента во внутренних делах страны. «Мы видели и весьма сожалеем, что руководство США продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах. <…> Мы считаем, что это весьма досадная практика», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что в данном случаев власти Америки занимаются демонизацией России. По его мнению, это сделано, чтобы повлиять на конгрессменов. Песков также понадеялся, что среди конгрессменов США остаются люди с трезвым умом. Ранее американский журналист Такер Карлсон в своей программе отметил, что Вашингтон выдвигал заявление о том, что поддержка с его стороны поможет Киеву «победить Россию». Но по прошествию двух лет это оказалось неправдой, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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