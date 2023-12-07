Россия и Саудовская Аравия договорились укрепить сотрудничество в обороне

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, чиновник, переговоры, портфель, министр, должность, дипломат
Сотрудничество стран будет направлено на поддержку общих интересов Фото:

Саудовская Аравия и Россия договорились об укреплении сотрудничества стран в оборонной сфере. Оно будет направлено на достижение общих интересов. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которое было сделано по итогам визита Путина в страну.

«В отношении вопросов обороны и безопасности стороны договорились укреплять сотрудничество в области обороны таким образом, чтобы оно было направлено на <…> достижение общих интересов двух стран», — говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте Кремля. Кроме того, укрепление сотрудничества стран будет направлено на поддержку общих интересов Саудовской Аравии и России.

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Саудовская Аравия и Россия договорились об укреплении сотрудничества стран в оборонной сфере. Оно будет направлено на достижение общих интересов. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которое было сделано по итогам визита Путина в страну. «В отношении вопросов обороны и безопасности стороны договорились укреплять сотрудничество в области обороны таким образом, чтобы оно было направлено на <…> достижение общих интересов двух стран», — говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте Кремля. Кроме того, укрепление сотрудничества стран будет направлено на поддержку общих интересов Саудовской Аравии и России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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