Россия и Саудовская Аравия договорились укрепить сотрудничество в обороне

07 декабря 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Сотрудничество стран будет направлено на поддержку общих интересов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Саудовская Аравия и Россия договорились об укреплении сотрудничества стран в оборонной сфере. Оно будет направлено на достижение общих интересов. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которое было сделано по итогам визита Путина в страну. «В отношении вопросов обороны и безопасности стороны договорились укреплять сотрудничество в области обороны таким образом, чтобы оно было направлено на <…> достижение общих интересов двух стран», — говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте Кремля . Кроме того, укрепление сотрудничества стран будет направлено на поддержку общих интересов Саудовской Аравии и России.

Саудовская Аравия и Россия договорились об укреплении сотрудничества стран в оборонной сфере. Оно будет направлено на достижение общих интересов. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которое было сделано по итогам визита Путина в страну. «В отношении вопросов обороны и безопасности стороны договорились укреплять сотрудничество в области обороны таким образом, чтобы оно было направлено на <…> достижение общих интересов двух стран», — говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте Кремля. Кроме того, укрепление сотрудничества стран будет направлено на поддержку общих интересов Саудовской Аравии и России.