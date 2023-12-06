06 декабря 2023

Песков: инвестиции между РФ и Ближним Востоком продолжатся

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
На сотрудничество РФ и стран Ближнего Востока будут оказаны попытки давления, считает Дмитрий Песков Фото:

Сотрудничество в сфере инвестиций между Россией и странами Ближнего Востока будет продолжено с учетом количества «недругов», пытающихся оказать давление. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Инвестиционное сотрудничество будет продолжаться. По понятным причинам, детали этих вопросов носят такой коммерческий характер. Тем более с учетом огромного количества недругов, которые будут продолжать неминуемо попытки оказывать давление», — передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос о том, обсуждалось ли расширение совместных проектов в области энергетики.

Президент России Владимир Путин 6 декабря посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. В ходе переговоров лидеры РФ и ОАЭ обменялись подарками. Также Путин допустил создание большой совместной компании по производству удобрений между государствами.

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Сотрудничество в сфере инвестиций между Россией и странами Ближнего Востока будет продолжено с учетом количества «недругов», пытающихся оказать давление. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Инвестиционное сотрудничество будет продолжаться. По понятным причинам, детали этих вопросов носят такой коммерческий характер. Тем более с учетом огромного количества недругов, которые будут продолжать неминуемо попытки оказывать давление», — передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос о том, обсуждалось ли расширение совместных проектов в области энергетики. Президент России Владимир Путин 6 декабря посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. В ходе переговоров лидеры РФ и ОАЭ обменялись подарками. Также Путин допустил создание большой совместной компании по производству удобрений между государствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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