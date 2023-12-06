Песков: инвестиции между РФ и Ближним Востоком продолжатся

Сотрудничество в сфере инвестиций между Россией и странами Ближнего Востока будет продолжено с учетом количества «недругов», пытающихся оказать давление. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Инвестиционное сотрудничество будет продолжаться. По понятным причинам, детали этих вопросов носят такой коммерческий характер. Тем более с учетом огромного количества недругов, которые будут продолжать неминуемо попытки оказывать давление», — передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос о том, обсуждалось ли расширение совместных проектов в области энергетики.
Президент России Владимир Путин 6 декабря посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. В ходе переговоров лидеры РФ и ОАЭ обменялись подарками. Также Путин допустил создание большой совместной компании по производству удобрений между государствами.
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