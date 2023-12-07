Свердловские силовики рассказали о семье, в которой погиб грудной ребенок

В Серове у безработной мамы погиб грудной ребенок

07 декабря 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Девочка родилась в ноябре (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская семья, в которой 3 декабря погиб грудной ребенок, считается благополучной. Отец погибшего малыша работает на одного из предпринимателей в Серовском районе, а мать — безработная, занимается воспитанием детей. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Трагедия произошла в полной многодетной семье. Отец умершего ребенка работает у одного из местных индивидуальных предпринимателей, а мать занимается воспитанием детей. В настоящее время сотрудники территориального ОВД оказывают коллегам из Следственного комитета необходимую помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего», — пояснил Горелых. ЧП произошло в селе Филькино под Серовом 3 декабря. По одной из неофициальных версий, малышка насмерть замерзла на улице. По другой версии, смерть может носить и медицинский характер, поскольку ребенок родился недоношенным (девочка появилась на свет в ноябре). В СУ СКР по Свердловской области опровергли URA.RU информацию о гибели малыша на улице.

Свердловская семья, в которой 3 декабря погиб грудной ребенок, считается благополучной. Отец погибшего малыша работает на одного из предпринимателей в Серовском районе, а мать — безработная, занимается воспитанием детей. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Трагедия произошла в полной многодетной семье. Отец умершего ребенка работает у одного из местных индивидуальных предпринимателей, а мать занимается воспитанием детей. В настоящее время сотрудники территориального ОВД оказывают коллегам из Следственного комитета необходимую помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего», — пояснил Горелых. ЧП произошло в селе Филькино под Серовом 3 декабря. По одной из неофициальных версий, малышка насмерть замерзла на улице. По другой версии, смерть может носить и медицинский характер, поскольку ребенок родился недоношенным (девочка появилась на свет в ноябре). В СУ СКР по Свердловской области опровергли URA.RU информацию о гибели малыша на улице.