Свердловские силовики рассказали о семье, в которой погиб грудной ребенок

В Серове у безработной мамы погиб грудной ребенок
© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный ребенок, выхаживание новорожденных
Девочка родилась в ноябре (архивное фото) Фото:

Свердловская семья, в которой 3 декабря погиб грудной ребенок, считается благополучной. Отец погибшего малыша работает на одного из предпринимателей в Серовском районе, а мать — безработная, занимается воспитанием детей. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Трагедия произошла в полной многодетной семье. Отец умершего ребенка работает у одного из местных индивидуальных предпринимателей, а мать занимается воспитанием детей. В настоящее время сотрудники территориального ОВД оказывают коллегам из Следственного комитета необходимую помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего», — пояснил Горелых.

ЧП произошло в селе Филькино под Серовом 3 декабря. По одной из неофициальных версий, малышка насмерть замерзла на улице. По другой версии, смерть может носить и медицинский характер, поскольку ребенок родился недоношенным (девочка появилась на свет в ноябре). В СУ СКР по Свердловской области опровергли URA.RU информацию о гибели малыша на улице.

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Свердловская семья, в которой 3 декабря погиб грудной ребенок, считается благополучной. Отец погибшего малыша работает на одного из предпринимателей в Серовском районе, а мать — безработная, занимается воспитанием детей. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Трагедия произошла в полной многодетной семье. Отец умершего ребенка работает у одного из местных индивидуальных предпринимателей, а мать занимается воспитанием детей. В настоящее время сотрудники территориального ОВД оказывают коллегам из Следственного комитета необходимую помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего», — пояснил Горелых. ЧП произошло в селе Филькино под Серовом 3 декабря. По одной из неофициальных версий, малышка насмерть замерзла на улице. По другой версии, смерть может носить и медицинский характер, поскольку ребенок родился недоношенным (девочка появилась на свет в ноябре). В СУ СКР по Свердловской области опровергли URA.RU информацию о гибели малыша на улице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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