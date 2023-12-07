Директор детсада, где шкаф рухнул на ребенка рассказала, когда он вернется в сад

Секция шкафов была не прикреплена к стене
Мальчик, на которого упала секция шкафов в детсаду, скоро закончит лечение. Об этом рассказала директор детского сада Елена Надымова. ЧП произошло в деревне Малая Серва (Пермский край) 2 октября.
«На данный момент идет следствие. Воспитатель в группе пострадавшего ребенка продолжает работать. Сам детский сад сейчас закрыт на карантин по ОРВИ, когда он откроется мальчик вернется в группу», — рассказала Надымова.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за рухнувшего шкафа у ребенка перелом ноги, который квалифицируется как тяжкий вред здоровью. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, сейчас ведется расследование.
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