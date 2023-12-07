Директор детсада, где шкаф рухнул на ребенка рассказала, когда он вернется в сад

Ребенок, на которого упал шкаф в пермском детсаду, заканчивает лечение
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, шкафчики детские, детский сад45
Секция шкафов была не прикреплена к стене Фото:

Мальчик, на которого упала секция шкафов в детсаду, скоро закончит лечение. Об этом рассказала директор детского сада Елена Надымова. ЧП произошло в деревне Малая Серва (Пермский край) 2 октября.

«На данный момент идет следствие. Воспитатель в группе пострадавшего ребенка продолжает работать. Сам детский сад сейчас закрыт на карантин по ОРВИ, когда он откроется мальчик вернется в группу», — рассказала Надымова.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за рухнувшего шкафа у ребенка перелом ноги, который квалифицируется как тяжкий вред здоровью. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, сейчас ведется расследование.

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Мальчик, на которого упала секция шкафов в детсаду, скоро закончит лечение. Об этом рассказала директор детского сада Елена Надымова. ЧП произошло в деревне Малая Серва (Пермский край) 2 октября. «На данный момент идет следствие. Воспитатель в группе пострадавшего ребенка продолжает работать. Сам детский сад сейчас закрыт на карантин по ОРВИ, когда он откроется мальчик вернется в группу», — рассказала Надымова. Ранее URA.RU сообщало, что из-за рухнувшего шкафа у ребенка перелом ноги, который квалифицируется как тяжкий вред здоровью. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, сейчас ведется расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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