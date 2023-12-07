Путин предрек крах западных банков

07 декабря 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

По словам Путина, система SWIFT становится архаичной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Банки на Западе могут ощутить крах своей монополии. Это связано с тем, что работа международной межбанковской системы SWIFT замещается использованием национальных валют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «По оценкам экспертов, в ближайшее время монополия крупных западных банков будет подорвана», — заявил Путин во время трансляции инвестиционного Форума ВТБ «Россия зовет!». Она ведется на телеканале «Россия-24» . Он добавил, что система SWIFT становится архаичной. Ее работа замещается оплатой в национальных валютах. Ранее сообщалось, что власти РФ ищут механизмы обхода системы SWIFT для партнеров по СНГ и ЕАЭС из-под западных санкций. Это нужно, чтобы обеспечить безопасность платежей и чтобы ни одна из сторон партнерства в рамках ЕАЭС и СНГ не пострадала.

Банки на Западе могут ощутить крах своей монополии. Это связано с тем, что работа международной межбанковской системы SWIFT замещается использованием национальных валют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «По оценкам экспертов, в ближайшее время монополия крупных западных банков будет подорвана», — заявил Путин во время трансляции инвестиционного Форума ВТБ «Россия зовет!». Она ведется на телеканале «Россия-24». Он добавил, что система SWIFT становится архаичной. Ее работа замещается оплатой в национальных валютах. Ранее сообщалось, что власти РФ ищут механизмы обхода системы SWIFT для партнеров по СНГ и ЕАЭС из-под западных санкций. Это нужно, чтобы обеспечить безопасность платежей и чтобы ни одна из сторон партнерства в рамках ЕАЭС и СНГ не пострадала.