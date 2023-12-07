Путин предрек крах западных банков

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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир
По словам Путина, система SWIFT становится архаичной Фото:
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Новая экономика России

Банки на Западе могут ощутить крах своей монополии. Это связано с тем, что работа международной межбанковской системы SWIFT замещается использованием национальных валют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«По оценкам экспертов, в ближайшее время монополия крупных западных банков будет подорвана», — заявил Путин во время трансляции инвестиционного Форума ВТБ «Россия зовет!». Она ведется на телеканале «Россия-24». Он добавил, что система SWIFT становится архаичной. Ее работа замещается оплатой в национальных валютах.

Ранее сообщалось, что власти РФ ищут механизмы обхода системы SWIFT для партнеров по СНГ и ЕАЭС из-под западных санкций. Это нужно, чтобы обеспечить безопасность платежей и чтобы ни одна из сторон партнерства в рамках ЕАЭС и СНГ не пострадала.

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Банки на Западе могут ощутить крах своей монополии. Это связано с тем, что работа международной межбанковской системы SWIFT замещается использованием национальных валют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «По оценкам экспертов, в ближайшее время монополия крупных западных банков будет подорвана», — заявил Путин во время трансляции инвестиционного Форума ВТБ «Россия зовет!». Она ведется на телеканале «Россия-24». Он добавил, что система SWIFT становится архаичной. Ее работа замещается оплатой в национальных валютах. Ранее сообщалось, что власти РФ ищут механизмы обхода системы SWIFT для партнеров по СНГ и ЕАЭС из-под западных санкций. Это нужно, чтобы обеспечить безопасность платежей и чтобы ни одна из сторон партнерства в рамках ЕАЭС и СНГ не пострадала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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