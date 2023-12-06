Нефтесервисная компания из ХМАО отсудила у бурильщика плату за обучение

07 декабря 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Бурильщик прошел курсы за счет компании, но не отработал положенный срок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нефтесервисная компания «Ойл-Сервис» из ХМАО отсудила у бурильщика плату за обучение. В документах Сургутского городского суда указано, что компания потребовала вернуть деньги после увольнения сотрудника. «ООО „Ойл-Сервис“ подало в суд на помощника бурильщика капитального ремонта скважин, потребовав взыскать с него расходы на обучение. Суд постановил удовлетворить исковые требования и взыскать с ответчика 8408 рублей и 400 рублей госпошлины», — указано в документах суда. Нефтяник отучился на профессиональных курсах за счет компании. По трудовому договору, после обучения сотрудник должен был отработать не меньше года на предприятии. Мужчина решил уволиться до истечения указанного срока и нарушил условия контракта. Сотрудник не согласился вернуть оплату за курсы, поэтому компания подала в суд. Ранее работник подразделения «Транснефть-Сибирь» из Нижневартовска (ХМАО) отсудил у компании 800 тысяч рублей за незаконное сокращение. По решению суда, сотрудника восстановили в должности, но не выплатили зарплату за время вынужденного прогула.

Нефтесервисная компания «Ойл-Сервис» из ХМАО отсудила у бурильщика плату за обучение. В документах Сургутского городского суда указано, что компания потребовала вернуть деньги после увольнения сотрудника. «ООО „Ойл-Сервис“ подало в суд на помощника бурильщика капитального ремонта скважин, потребовав взыскать с него расходы на обучение. Суд постановил удовлетворить исковые требования и взыскать с ответчика 8408 рублей и 400 рублей госпошлины», — указано в документах суда. Нефтяник отучился на профессиональных курсах за счет компании. По трудовому договору, после обучения сотрудник должен был отработать не меньше года на предприятии. Мужчина решил уволиться до истечения указанного срока и нарушил условия контракта. Сотрудник не согласился вернуть оплату за курсы, поэтому компания подала в суд. Ранее работник подразделения «Транснефть-Сибирь» из Нижневартовска (ХМАО) отсудил у компании 800 тысяч рублей за незаконное сокращение. По решению суда, сотрудника восстановили в должности, но не выплатили зарплату за время вынужденного прогула.