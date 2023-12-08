Жители ХМАО отказываются от покупки квартир ради дешевой аренды

Югорчане стали отказываться от покупки квартир в пользу аренды Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали отказываться от покупки квартир на фоне удорожания ипотеки. Югорчане ставят сделки на паузу в пользу съемных квартир, которые обходятся дешевле ежемесячного платежа по кредиту. О тенденции на рынке URA.RU рассказали сами жители и подтвердили эксперты по недвижимости.

«Хотели до конца года взять готовую „вторичку“, чтобы не заморачиваться с ремонтом и мебелью, но ставки взлетели. Пока решили подождать с покупкой, иначе пришлось бы каждый месяц ползарплаты отдавать. С новостройками другая проблема — вырос первоначальный взнос, и эти деньги тоже нужно откуда-то брать», — рассказал агентству один из жителей Нижневартовска.

Риелторы также отмечают подобную тенденцию в регионе, однако массового оттока покупателей пока не фиксируют. «Тут смотря от чего отталкиваться. Либо от вопроса выгоды, либо от вопроса чувства собственности. Есть такие люди, которые отказались от покупки в пользу аренды. Их не сильно много, но трудно оценить, сколько людей потенциально хотели покупать, но из-за ставок решили продолжать снимать», — поделился мнением риелтор из Сургута Денис Кравцов.

Ранее URA.RU рассказывало о самой популярной льготной ипотеки у жителей ХМАО. Больше всего югорчан привлекает программа кредитования для семей с детьми.

Банки ужесточили условия ипотечного кредитования после решения ЦБ поднять ключевую ставку до 15% в конце октября. Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России с сентября вырос с 15 до 20 процентов.