Свердловчанин убил двухлетнюю падчерицу из-за неприязни. Фото

07 декабря 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Подозреваемого в убийстве отправили под стражу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Первоуральска (Свердловская область) Иван Бекурин убил двухлетнюю падчерицу из-за личной неприязни. Сегодня, 7 декабря, мужчину отправили в СИЗО. О мотивах злоумышленника URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «По версии следствия, мужчина причинил телесные повреждения двухлетней дочери своей сожительницы из-за личной неприязни. От полученных травм девочка скончалась», — пояснили в ведомстве. Бекурину предъявлено обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы. Подозреваемого задержали полицейские из Первоуральска. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина продолжительное время избивал девочку. Однако его сожительница с заявлениями в полицию не обращалась. Как писало URA.RU, Бекурин ранее был судим семь раз, в частности за угон и кражи. Жить с девочкой и ее мамой он начал в августе. У сожительницы остались двое детей, их отправили в соцучреждение. Мужчину заключили под стражу до февраля 2024 года. Фото: предоставлено СКР по Свердловской области

Житель Первоуральска (Свердловская область) Иван Бекурин убил двухлетнюю падчерицу из-за личной неприязни. Сегодня, 7 декабря, мужчину отправили в СИЗО. О мотивах злоумышленника URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «По версии следствия, мужчина причинил телесные повреждения двухлетней дочери своей сожительницы из-за личной неприязни. От полученных травм девочка скончалась», — пояснили в ведомстве. Бекурину предъявлено обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы. Подозреваемого задержали полицейские из Первоуральска. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина продолжительное время избивал девочку. Однако его сожительница с заявлениями в полицию не обращалась. Как писало URA.RU, Бекурин ранее был судим семь раз, в частности за угон и кражи. Жить с девочкой и ее мамой он начал в августе. У сожительницы остались двое детей, их отправили в соцучреждение. Мужчину заключили под стражу до февраля 2024 года.