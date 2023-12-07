Свердловчанин убил двухлетнюю падчерицу из-за неприязни. Фото

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Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
Подозреваемого в убийстве отправили под стражу (архивное фото) Фото:

Житель Первоуральска (Свердловская область) Иван Бекурин убил двухлетнюю падчерицу из-за личной неприязни. Сегодня, 7 декабря, мужчину отправили в СИЗО. О мотивах злоумышленника URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«По версии следствия, мужчина причинил телесные повреждения двухлетней дочери своей сожительницы из-за личной неприязни. От полученных травм девочка скончалась», — пояснили в ведомстве. Бекурину предъявлено обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Подозреваемого задержали полицейские из Первоуральска. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина продолжительное время избивал девочку. Однако его сожительница с заявлениями в полицию не обращалась.

Как писало URA.RU, Бекурин ранее был судим семь раз, в частности за угон и кражи. Жить с девочкой и ее мамой он начал в августе. У сожительницы остались двое детей, их отправили в соцучреждение. Мужчину заключили под стражу до февраля 2024 года.

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Житель Первоуральска (Свердловская область) Иван Бекурин убил двухлетнюю падчерицу из-за личной неприязни. Сегодня, 7 декабря, мужчину отправили в СИЗО. О мотивах злоумышленника URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «По версии следствия, мужчина причинил телесные повреждения двухлетней дочери своей сожительницы из-за личной неприязни. От полученных травм девочка скончалась», — пояснили в ведомстве. Бекурину предъявлено обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы. Подозреваемого задержали полицейские из Первоуральска. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина продолжительное время избивал девочку. Однако его сожительница с заявлениями в полицию не обращалась. Как писало URA.RU, Бекурин ранее был судим семь раз, в частности за угон и кражи. Жить с девочкой и ее мамой он начал в августе. У сожительницы остались двое детей, их отправили в соцучреждение. Мужчину заключили под стражу до февраля 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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