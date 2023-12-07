Путин заявил о риске перегрева на рынке ипотеки в России

07 декабря 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Российский рынок ипотеки может перегреться, сообщил Владимир Путин Фото: Илья Московец © URA.RU В России существует риск перегрева ипотечного рынка. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» «Здесь риски определенные существуют. Правительство и Центральный Банк сейчас тоже на этот счет дискутируют между собой, ищут определенные решения с тем, чтобы не перегревать ипотечный рынок», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир форума шел на телеканале «Россия 24». Глава РФ отметил, что страна знает опыт других государств, где ипотека не была обеспечена реальными деньгами. Россия будет учитывать это при планировании денежной политики. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его банк не видит пузыря на ипотечном рынке. Однако в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что определенные признаки перегрева рынка существуют, сообщает МК.RU .

В России существует риск перегрева ипотечного рынка. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» «Здесь риски определенные существуют. Правительство и Центральный Банк сейчас тоже на этот счет дискутируют между собой, ищут определенные решения с тем, чтобы не перегревать ипотечный рынок», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир форума шел на телеканале «Россия 24». Глава РФ отметил, что страна знает опыт других государств, где ипотека не была обеспечена реальными деньгами. Россия будет учитывать это при планировании денежной политики. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его банк не видит пузыря на ипотечном рынке. Однако в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что определенные признаки перегрева рынка существуют, сообщает МК.RU.