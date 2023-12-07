07 декабря 2023

Сотрудница «Сургутнефтегаза», которая жаловалась на топ-менеджера, выиграла компенсацию в суде

Суд признал приказы топ-менеджера «Сургутнефтегаза» о лишении премии незаконными
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Расулджону Шерматову в суде центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Суд потребовал сделать перерасчет сотруднице «Сургутнефтегаза» и выплатить 40 тысяч рублей за моральный вред Фото:

Сотрудница подразделения «Сургутнефтегаза» — РИИЦ «Нефть Приобья», которая жаловалась на топ-менеджера, выиграла компенсацию в суде. Женщина сообщила агентству, что суд постановил сделать перерасчет зарплаты и взыскать 40 тысяч рублей за моральный вред.

«Суд встал на мою сторону, потребовал выплатить мне все премии и компенсацию морального вреда — 40 000 рублей. Свидетель — бывший коллега под присягой подтвердил, что директор относился ко мне предвзято: очернял перед коллективом и оформлял простои чаще, чем остальным работникам», — рассказала сотрудница «Сургутнефтегаза».

Слова женщины подтверждает решение Сургутского городского суда. «Признать незаконным приказ директора РИИЦ „Нефть Приобья“ ПАО „Сургутнефтегаз“ в части снижения премии за производственные результаты сотруднице предприятия. Обязать произвести расчет заработной платы, премий, квартальных премий и произвести выплату недополученных сумм, взыскать в счет компенсации морального вреда 40 000 рублей», — указано в документах.

Ранее URA.RU писало, что руководитель подразделения «Сургутнефтегаза» — «Нефть Приобья» лишил сотрудницу премии из-за того, что она на работе записывала разговор с ним на диктофон. Женщина подала в суд на топ-менеджера.

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Сотрудница подразделения «Сургутнефтегаза» — РИИЦ «Нефть Приобья», которая жаловалась на топ-менеджера, выиграла компенсацию в суде. Женщина сообщила агентству, что суд постановил сделать перерасчет зарплаты и взыскать 40 тысяч рублей за моральный вред. «Суд встал на мою сторону, потребовал выплатить мне все премии и компенсацию морального вреда — 40 000 рублей. Свидетель — бывший коллега под присягой подтвердил, что директор относился ко мне предвзято: очернял перед коллективом и оформлял простои чаще, чем остальным работникам», — рассказала сотрудница «Сургутнефтегаза». Слова женщины подтверждает решение Сургутского городского суда. «Признать незаконным приказ директора РИИЦ „Нефть Приобья“ ПАО „Сургутнефтегаз“ в части снижения премии за производственные результаты сотруднице предприятия. Обязать произвести расчет заработной платы, премий, квартальных премий и произвести выплату недополученных сумм, взыскать в счет компенсации морального вреда 40 000 рублей», — указано в документах. Ранее URA.RU писало, что руководитель подразделения «Сургутнефтегаза» — «Нефть Приобья» лишил сотрудницу премии из-за того, что она на работе записывала разговор с ним на диктофон. Женщина подала в суд на топ-менеджера.
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