Общество Работа Сотрудница «Сургутнефтегаза», которая жаловалась на топ-менеджера, выиграла компенсацию в суде Суд признал приказы топ-менеджера «Сургутнефтегаза» о лишении премии незаконными 08 декабря 2023 в 16:00 Размер текста - 17 + Суд потребовал сделать перерасчет сотруднице «Сургутнефтегаза» и выплатить 40 тысяч рублей за моральный вред Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудница подразделения «Сургутнефтегаза» — РИИЦ «Нефть Приобья», которая жаловалась на топ-менеджера, выиграла компенсацию в суде. Женщина сообщила агентству, что суд постановил сделать перерасчет зарплаты и взыскать 40 тысяч рублей за моральный вред. «Суд встал на мою сторону, потребовал выплатить мне все премии и компенсацию морального вреда — 40 000 рублей. Свидетель — бывший коллега под присягой подтвердил, что директор относился ко мне предвзято: очернял перед коллективом и оформлял простои чаще, чем остальным работникам», — рассказала сотрудница «Сургутнефтегаза». Слова женщины подтверждает решение Сургутского городского суда. «Признать незаконным приказ директора РИИЦ „Нефть Приобья“ ПАО „Сургутнефтегаз“ в части снижения премии за производственные результаты сотруднице предприятия. Обязать произвести расчет заработной платы, премий, квартальных премий и произвести выплату недополученных сумм, взыскать в счет компенсации морального вреда 40 000 рублей», — указано в документах. Ранее URA.RU писало, что руководитель подразделения «Сургутнефтегаза» — «Нефть Приобья» лишил сотрудницу премии из-за того, что она на работе записывала разговор с ним на диктофон. Женщина подала в суд на топ-менеджера. Сотрудница подразделения «Сургутнефтегаза» — РИИЦ «Нефть Приобья», которая жаловалась на топ-менеджера, выиграла компенсацию в суде. Женщина сообщила агентству, что суд постановил сделать перерасчет зарплаты и взыскать 40 тысяч рублей за моральный вред. «Суд встал на мою сторону, потребовал выплатить мне все премии и компенсацию морального вреда — 40 000 рублей. Свидетель — бывший коллега под присягой подтвердил, что директор относился ко мне предвзято: очернял перед коллективом и оформлял простои чаще, чем остальным работникам», — рассказала сотрудница «Сургутнефтегаза». Слова женщины подтверждает решение Сургутского городского суда. «Признать незаконным приказ директора РИИЦ „Нефть Приобья“ ПАО „Сургутнефтегаз“ в части снижения премии за производственные результаты сотруднице предприятия. Обязать произвести расчет заработной платы, премий, квартальных премий и произвести выплату недополученных сумм, взыскать в счет компенсации морального вреда 40 000 рублей», — указано в документах. Ранее URA.RU писало, что руководитель подразделения «Сургутнефтегаза» — «Нефть Приобья» лишил сотрудницу премии из-за того, что она на работе записывала разговор с ним на диктофон. Женщина подала в суд на топ-менеджера. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям