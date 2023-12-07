Pantone назвал главный цвет 2024 года. Видео

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Главным цветом 2024 года стал «персиковый пушок», сообщает Pantone Фото:

Главным цветом 2024 года стал «персиковый пушок». Это определил Институт цвета Pantone.

«На сцену выходит Peach Fuzz (персиковый пушок), цвет 2024 года по версии Pantone», — сообщает газета The Washington Post. Исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман заявила, что этот цвет поможет людям обрести внутренний покой, что важно в современном мире.

Цвет года получился при смешивании розового и оранжевого. Его номер в системе Pantone — 13-1023 TCX.

Pantone ежегодно объявляет главный цвет, впервые он начал это делать в 1999 году. В 2023 году цветом года стал Viva Magenta, он получился при сочетании ярко-розового и фиолетового. Он символизировал яростную грацию, вдохновляя проявлять уверенность и человечность.

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Главным цветом 2024 года стал «персиковый пушок». Это определил Институт цвета Pantone. «На сцену выходит Peach Fuzz (персиковый пушок), цвет 2024 года по версии Pantone», — сообщает газета The Washington Post. Исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман заявила, что этот цвет поможет людям обрести внутренний покой, что важно в современном мире. Цвет года получился при смешивании розового и оранжевого. Его номер в системе Pantone — 13-1023 TCX. Pantone ежегодно объявляет главный цвет, впервые он начал это делать в 1999 году. В 2023 году цветом года стал Viva Magenta, он получился при сочетании ярко-розового и фиолетового. Он символизировал яростную грацию, вдохновляя проявлять уверенность и человечность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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