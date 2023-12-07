ФОМ раскрыл, сколько россиян хотят видеть Путина президентом

ФОМ: 70% россиян хотят, чтобы Путин пошел на новый срок
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Большинство россиян поддерживает деятельность Владимира Путина, делится ФОМ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Большинство россиян (70%) хотят, чтобы действующий президент России Владимир Путин пошел на новый срок. Такой статистикой делится фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

«На вопрос, как следует поступить Путину в 2024 году, 70% ответили, что президенту следует баллотироваться на новый срок. 15% считают, что сегодняшнему российскому лидеру нужно оставить президентский пост, но остаться у руководства страны в другой должности», — передает РИА Новости результаты опроса. При этом 8% считают, что Путину надо уйти из политики.

Также ФОМ спросил, как россияне относятся к главе России в последнее время. 44% опрошенных заявили, что с доверием относятся к Путину, а 34% рассказали, что испытывают чувство надежды. Также многие отмечали, что глава России у них ассоциируется со спокойствием и уверенностью в будущем.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос участия Путина на выборах остается открытым. Он призвал россиян дождаться терпения. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года, пишет RT.

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Большинство россиян (70%) хотят, чтобы действующий президент России Владимир Путин пошел на новый срок. Такой статистикой делится фонд «Общественное мнение» (ФОМ). «На вопрос, как следует поступить Путину в 2024 году, 70% ответили, что президенту следует баллотироваться на новый срок. 15% считают, что сегодняшнему российскому лидеру нужно оставить президентский пост, но остаться у руководства страны в другой должности», — передает РИА Новости результаты опроса. При этом 8% считают, что Путину надо уйти из политики. Также ФОМ спросил, как россияне относятся к главе России в последнее время. 44% опрошенных заявили, что с доверием относятся к Путину, а 34% рассказали, что испытывают чувство надежды. Также многие отмечали, что глава России у них ассоциируется со спокойствием и уверенностью в будущем. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос участия Путина на выборах остается открытым. Он призвал россиян дождаться терпения. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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