ФОМ раскрыл, сколько россиян хотят видеть Путина президентом

ФОМ: 70% россиян хотят, чтобы Путин пошел на новый срок

07 декабря 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Большинство россиян поддерживает деятельность Владимира Путина, делится ФОМ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Большинство россиян (70%) хотят, чтобы действующий президент России Владимир Путин пошел на новый срок. Такой статистикой делится фонд «Общественное мнение» (ФОМ). «На вопрос, как следует поступить Путину в 2024 году, 70% ответили, что президенту следует баллотироваться на новый срок. 15% считают, что сегодняшнему российскому лидеру нужно оставить президентский пост, но остаться у руководства страны в другой должности», — передает РИА Новости результаты опроса. При этом 8% считают, что Путину надо уйти из политики. Также ФОМ спросил, как россияне относятся к главе России в последнее время. 44% опрошенных заявили, что с доверием относятся к Путину, а 34% рассказали, что испытывают чувство надежды. Также многие отмечали, что глава России у них ассоциируется со спокойствием и уверенностью в будущем. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос участия Путина на выборах остается открытым. Он призвал россиян дождаться терпения. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года, пишет RT.

Большинство россиян (70%) хотят, чтобы действующий президент России Владимир Путин пошел на новый срок. Такой статистикой делится фонд «Общественное мнение» (ФОМ). «На вопрос, как следует поступить Путину в 2024 году, 70% ответили, что президенту следует баллотироваться на новый срок. 15% считают, что сегодняшнему российскому лидеру нужно оставить президентский пост, но остаться у руководства страны в другой должности», — передает РИА Новости результаты опроса. При этом 8% считают, что Путину надо уйти из политики. Также ФОМ спросил, как россияне относятся к главе России в последнее время. 44% опрошенных заявили, что с доверием относятся к Путину, а 34% рассказали, что испытывают чувство надежды. Также многие отмечали, что глава России у них ассоциируется со спокойствием и уверенностью в будущем. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос участия Путина на выборах остается открытым. Он призвал россиян дождаться терпения. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года, пишет RT.