Новые маршруты поезда «Ласточка» запустят между Ашой и Уфой

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РЖД. Вокзал Челябинск, локомотив, ржд, железная дорога, поезд
В регионе запускают дополнительные рейсы пригородных поездов Фото:

С 10 декабря в Челябинской области вводится дополнительная пара поездов «Ласточка» по направлению Аша — Уфа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«В связи с высокой популярностью пригородных поездов „Ласточка“ вводится дополнительная пара поездов по направлению Аша — Уфа. Поезд „Ласточка“ будет курсировать по выходным и праздничным дням», — отмечает telegram-канал министерства.

Из Демы поезд №6422 будет выезжать в 13:25 и прибывать в Ашу в 15:42. Поезд №6405 — отправление из Аши в 17:55, прибытие в Уфу в 19:57, написали в миндортрансе.

С 10 декабря также водится третья (дневная) пара пригородных поездов Челябинск-Екатеринбург. Движением будет осуществляться только по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам. На этом направлении начнут продавать билеты с местами.

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С 10 декабря в Челябинской области вводится дополнительная пара поездов «Ласточка» по направлению Аша — Уфа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «В связи с высокой популярностью пригородных поездов „Ласточка“ вводится дополнительная пара поездов по направлению Аша — Уфа. Поезд „Ласточка“ будет курсировать по выходным и праздничным дням», — отмечает telegram-канал министерства. Из Демы поезд №6422 будет выезжать в 13:25 и прибывать в Ашу в 15:42. Поезд №6405 — отправление из Аши в 17:55, прибытие в Уфу в 19:57, написали в миндортрансе. С 10 декабря также водится третья (дневная) пара пригородных поездов Челябинск-Екатеринбург. Движением будет осуществляться только по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам. На этом направлении начнут продавать билеты с местами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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