Новые маршруты поезда «Ласточка» запустят между Ашой и Уфой

07 декабря 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

В регионе запускают дополнительные рейсы пригородных поездов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 10 декабря в Челябинской области вводится дополнительная пара поездов «Ласточка» по направлению Аша — Уфа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «В связи с высокой популярностью пригородных поездов „Ласточка“ вводится дополнительная пара поездов по направлению Аша — Уфа. Поезд „Ласточка“ будет курсировать по выходным и праздничным дням», — отмечает telegram-канал министерства. Из Демы поезд №6422 будет выезжать в 13:25 и прибывать в Ашу в 15:42. Поезд №6405 — отправление из Аши в 17:55, прибытие в Уфу в 19:57, написали в миндортрансе. С 10 декабря также водится третья (дневная) пара пригородных поездов Челябинск-Екатеринбург. Движением будет осуществляться только по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам. На этом направлении начнут продавать билеты с местами.

С 10 декабря в Челябинской области вводится дополнительная пара поездов «Ласточка» по направлению Аша — Уфа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «В связи с высокой популярностью пригородных поездов „Ласточка“ вводится дополнительная пара поездов по направлению Аша — Уфа. Поезд „Ласточка“ будет курсировать по выходным и праздничным дням», — отмечает telegram-канал министерства. Из Демы поезд №6422 будет выезжать в 13:25 и прибывать в Ашу в 15:42. Поезд №6405 — отправление из Аши в 17:55, прибытие в Уфу в 19:57, написали в миндортрансе. С 10 декабря также водится третья (дневная) пара пригородных поездов Челябинск-Екатеринбург. Движением будет осуществляться только по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам. На этом направлении начнут продавать билеты с местами.