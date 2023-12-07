07 декабря 2023

Мать опровергла конфликт дочери с устроившей стрельбу в брянской школе

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Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, школьницы, девочки, дети, школьные рюкзаки
За несколько недель до стрельбы учительница увидела чат с призывами к суициду, сказала мать Фото:
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Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

У погибшей школьницы в брянской гимназии не было конфликта с восьмиклассницей, устроившей покушение. Девочки были подругами, рассказала мать ученицы, ставшей жертвой стрельбы Ольга.

«Просто Маша [дочь Ольги] стояла первая, и основной удар на нее пошел. Маша дружила с Алиной, мечтала стать врачом и спасать людей. Между девочками не было никакого конфликта», — передает слова Ольги telegram-канал Shot. Также родитель исключила версию, что школьницы не могли поделить между собой парня.

По словам матери, за несколько недель до стрельбы одна из учительниц увидела подозрительный чат в соцсетях, где были призывы к самоубийству. После обнаруженного родители и педагоги не смогли договориться о собрании для обсуждения ситуации. Ольга отметила, что день рождения ее дочери в конце декабря, на которое она хотела позвать школьницу, устроившую нападение.

Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии Брянска, в ходе которой были ранены пять учеников. Еще двое погибли, включая саму нападавшую. Несовершеннолетняя собиралась устроить покушение еще в августе 2023 года, но тогда не было оружия. В сентябре девочка вела активную подготовку к нападению, а также транслировала свои планы в telegram.

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У погибшей школьницы в брянской гимназии не было конфликта с восьмиклассницей, устроившей покушение. Девочки были подругами, рассказала мать ученицы, ставшей жертвой стрельбы Ольга. «Просто Маша [дочь Ольги] стояла первая, и основной удар на нее пошел. Маша дружила с Алиной, мечтала стать врачом и спасать людей. Между девочками не было никакого конфликта», — передает слова Ольги telegram-канал Shot. Также родитель исключила версию, что школьницы не могли поделить между собой парня. По словам матери, за несколько недель до стрельбы одна из учительниц увидела подозрительный чат в соцсетях, где были призывы к самоубийству. После обнаруженного родители и педагоги не смогли договориться о собрании для обсуждения ситуации. Ольга отметила, что день рождения ее дочери в конце декабря, на которое она хотела позвать школьницу, устроившую нападение. Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии Брянска, в ходе которой были ранены пять учеников. Еще двое погибли, включая саму нападавшую. Несовершеннолетняя собиралась устроить покушение еще в августе 2023 года, но тогда не было оружия. В сентябре девочка вела активную подготовку к нападению, а также транслировала свои планы в telegram.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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