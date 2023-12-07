112: устроившая стрельбу в брянской школе планировала это полгода назад

Восьмиклассница, устроившая стрельбу в гимназии Брянска, планировала прийти в школу с ружьем еще в августе 2023 года. Девочка весь сентябрь вела подготовку к покушению. Об этом сообщил telegram-канал 112.
«Ученица 8-го класса, устроившая расстрел одноклассников в брянской гимназии, хотела прийти в школу с ружьем еще в августе. Но оружия в сейфе не оказалось. Несовершеннолетняя весь сентябрь сидела в специфических чатах, изучала мануалы по изготовлению СВУ и постоянно писала в дневнике, что мечтает перебить одноклассников», — сказано в сообщении.
Со слов знакомых семьи, школьница вела дневник в telegram, в котором рассказывала о готовящимся преступлении. В декабре девочка дождалась, когда отец вернул оружие в сейф, после чего отправилась с ним в школу.
Восьмиклассница устроила стрельбу в брянской гимназии из ружья «Бекас-3». В ходе перестрелки школьница ранила пятерых учеников. Еще двое погибли, включая саму 14-летнюю стрелявшую. Сверстники нападавшей рассказали, что девочка была необщительной. На месте происшествия силовики обнаружили записку восьмиклассницы, в которой она собиралась «встретиться с другом».
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