Совбез предрек угрозу кораблям после шторма в Черном море

Попов: шторм в Черном море рассеял украинские минные поля

07 декабря 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

Высота волн в конце ноября доходила до 9 метров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Шторм на Черном море в конце ноября мог рассеять минные поля, установленные украинскими военными, что грозит опасностью для гражданских судов. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов. «Этот сильнейший шторм разорвал сетки бонов. Вероятнее всего, он рассеял минные поля ВСУ», — приводит мнение Попова РИА Новости. По словам замсекретаря Совбеза, американцы и их киевские марионетки превратили черноморский бассейн в опасный для судоходства регион. И это окажет негативное влияние на экономику всех причерноморских государств, отметил Попов. Мощнейший шторм обрушился на Крым 26 ноября. Скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Ущерб оценивается в 39,7 млрд рублей.

Шторм на Черном море в конце ноября мог рассеять минные поля, установленные украинскими военными, что грозит опасностью для гражданских судов. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов. «Этот сильнейший шторм разорвал сетки бонов. Вероятнее всего, он рассеял минные поля ВСУ», — приводит мнение Попова РИА Новости. По словам замсекретаря Совбеза, американцы и их киевские марионетки превратили черноморский бассейн в опасный для судоходства регион. И это окажет негативное влияние на экономику всех причерноморских государств, отметил Попов. Мощнейший шторм обрушился на Крым 26 ноября. Скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Ущерб оценивается в 39,7 млрд рублей.