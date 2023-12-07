В WhatsApp появилась функция исчезающих голосовых сообщений

08 декабря 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

Одноразовые голосовые сообщения в WhatsApp будут исчезать после прослушивания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ), запустил функцию, которая позволяет отправлять голосовые сообщения, исчезающие из чата после прослушивания. Об этом сообщается на сайте корпорации. «Мы рады сообщить, что теперь вы можете отправлять голосовые сообщения, исчезающие после прослушивания», — сообщили на сайте. В компании также отметили, что подобные сообщения отмечены значком «одноразовое» и могут воспроизводиться лишь один раз. WABetaInfo передавал, что в WhatsApp появится функция, благодаря которой пользователи смогут искать людей по никнейму (логину). На данный момент функция находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении приложения.

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ), запустил функцию, которая позволяет отправлять голосовые сообщения, исчезающие из чата после прослушивания. Об этом сообщается на сайте корпорации. «Мы рады сообщить, что теперь вы можете отправлять голосовые сообщения, исчезающие после прослушивания», — сообщили на сайте. В компании также отметили, что подобные сообщения отмечены значком «одноразовое» и могут воспроизводиться лишь один раз. WABetaInfo передавал, что в WhatsApp появится функция, благодаря которой пользователи смогут искать людей по никнейму (логину). На данный момент функция находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении приложения.