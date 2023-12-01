В WhatsApp добавят долгожданную функцию

В WhatsApp появится функция поиска пользователей по логину

01 декабря 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

В WhatsApp добавят поиск пользователей по логину Фото: Владимир Андреев © URA.RU В мессенджере WhatsApp вскоре появится новая функция. Теперь пользователи смогут искать людей по нику (логину). «Функция поиска пользователей по имени пользователя находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении приложения», — передает WABetaInfo. Теперь пользователи в целях конфиденциальности смогут прописывать логины, а не только номера телефонов. Именно по логину и можно будет находить людей через поисковик. В сентябре сообщалось о другом обновлении мессенджера. Это функция создания каналов. На следующий месяц WhatsApp перестал работать на Android со старой операционной системой, передает RT.

В мессенджере WhatsApp вскоре появится новая функция. Теперь пользователи смогут искать людей по нику (логину). «Функция поиска пользователей по имени пользователя находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении приложения», — передает WABetaInfo. Теперь пользователи в целях конфиденциальности смогут прописывать логины, а не только номера телефонов. Именно по логину и можно будет находить людей через поисковик. В сентябре сообщалось о другом обновлении мессенджера. Это функция создания каналов. На следующий месяц WhatsApp перестал работать на Android со старой операционной системой, передает RT.