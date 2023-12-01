В WhatsApp добавят долгожданную функцию

В WhatsApp появится функция поиска пользователей по логину
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Клипарт "Мета", Whatsapp, соцсети. Москва, whatsapp, вотсап, watsapp, wathsapp
В WhatsApp добавят поиск пользователей по логину Фото:

В мессенджере WhatsApp вскоре появится новая функция. Теперь пользователи смогут искать людей по нику (логину).

«Функция поиска пользователей по имени пользователя находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении приложения», — передает WABetaInfo. Теперь пользователи в целях конфиденциальности смогут прописывать логины, а не только номера телефонов. Именно по логину и можно будет находить людей через поисковик.

В сентябре сообщалось о другом обновлении мессенджера. Это функция создания каналов. На следующий месяц WhatsApp перестал работать на Android со старой операционной системой, передает RT.

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В мессенджере WhatsApp вскоре появится новая функция. Теперь пользователи смогут искать людей по нику (логину). «Функция поиска пользователей по имени пользователя находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении приложения», — передает WABetaInfo. Теперь пользователи в целях конфиденциальности смогут прописывать логины, а не только номера телефонов. Именно по логину и можно будет находить людей через поисковик. В сентябре сообщалось о другом обновлении мессенджера. Это функция создания каналов. На следующий месяц WhatsApp перестал работать на Android со старой операционной системой, передает RT.
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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