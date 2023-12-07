07 декабря 2023

В ХМАО морозы усложнили работу пожарных

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО морозы усложнили работу пожарных Фото:

В Ханты-Мансийске произошло возгорание сразу четырех деревянных гаражей. Работу спасателей осложнили сильные морозы, так как вода очень быстро замерзает. В окркжном Управлении МЧяс сообщили, что с огнем удалось справиться только через два часа.

«Чуть более двух часов огнеборцам потребовалось на то, чтобы ликвидировать пожар. Осложняла боевые действия погода. В -37 вода замерзает в считанные секунды», — пишут в официальном telegram-канале ведомства.

Сообщение о пожаре поступило в 19:55, спасатели прибыли уже через 7 минут. Огонь распространился по деревянным конструкциям четырех гаражей. Пострадавших нет.

Власти Пуровского района (ЯНАО) из-за морозов взяли на особый контроль деревянные дома во всех населенных пунктах. Это сделано для уменьшения риска возникновения пожаров.

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В Ханты-Мансийске произошло возгорание сразу четырех деревянных гаражей. Работу спасателей осложнили сильные морозы, так как вода очень быстро замерзает. В окркжном Управлении МЧяс сообщили, что с огнем удалось справиться только через два часа. «Чуть более двух часов огнеборцам потребовалось на то, чтобы ликвидировать пожар. Осложняла боевые действия погода. В -37 вода замерзает в считанные секунды», — пишут в официальном telegram-канале ведомства. Сообщение о пожаре поступило в 19:55, спасатели прибыли уже через 7 минут. Огонь распространился по деревянным конструкциям четырех гаражей. Пострадавших нет. Власти Пуровского района (ЯНАО) из-за морозов взяли на особый контроль деревянные дома во всех населенных пунктах. Это сделано для уменьшения риска возникновения пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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