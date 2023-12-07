В ХМАО морозы усложнили работу пожарных

В Ханты-Мансийске произошло возгорание сразу четырех деревянных гаражей. Работу спасателей осложнили сильные морозы, так как вода очень быстро замерзает. В окркжном Управлении МЧяс сообщили, что с огнем удалось справиться только через два часа.
«Чуть более двух часов огнеборцам потребовалось на то, чтобы ликвидировать пожар. Осложняла боевые действия погода. В -37 вода замерзает в считанные секунды», — пишут в официальном telegram-канале ведомства.
Сообщение о пожаре поступило в 19:55, спасатели прибыли уже через 7 минут. Огонь распространился по деревянным конструкциям четырех гаражей. Пострадавших нет.
Власти Пуровского района (ЯНАО) из-за морозов взяли на особый контроль деревянные дома во всех населенных пунктах. Это сделано для уменьшения риска возникновения пожаров.
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