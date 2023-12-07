В ХМАО морозы усложнили работу пожарных

08 декабря 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

В ХМАО морозы усложнили работу пожарных Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Ханты-Мансийске произошло возгорание сразу четырех деревянных гаражей. Работу спасателей осложнили сильные морозы, так как вода очень быстро замерзает. В окркжном Управлении МЧяс сообщили, что с огнем удалось справиться только через два часа. «Чуть более двух часов огнеборцам потребовалось на то, чтобы ликвидировать пожар. Осложняла боевые действия погода. В -37 вода замерзает в считанные секунды», — пишут в официальном telegram-канале ведомства. Сообщение о пожаре поступило в 19:55, спасатели прибыли уже через 7 минут. Огонь распространился по деревянным конструкциям четырех гаражей. Пострадавших нет. Власти Пуровского района (ЯНАО) из-за морозов взяли на особый контроль деревянные дома во всех населенных пунктах. Это сделано для уменьшения риска возникновения пожаров.

В Ханты-Мансийске произошло возгорание сразу четырех деревянных гаражей. Работу спасателей осложнили сильные морозы, так как вода очень быстро замерзает. В окркжном Управлении МЧяс сообщили, что с огнем удалось справиться только через два часа. «Чуть более двух часов огнеборцам потребовалось на то, чтобы ликвидировать пожар. Осложняла боевые действия погода. В -37 вода замерзает в считанные секунды», — пишут в официальном telegram-канале ведомства. Сообщение о пожаре поступило в 19:55, спасатели прибыли уже через 7 минут. Огонь распространился по деревянным конструкциям четырех гаражей. Пострадавших нет. Власти Пуровского района (ЯНАО) из-за морозов взяли на особый контроль деревянные дома во всех населенных пунктах. Это сделано для уменьшения риска возникновения пожаров.