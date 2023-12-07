Глава СК взял на контроль дело о смерти младенца на морозе в Серове

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту насмерть замерзшего младенца в Серове (Свердловская область). Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства «Следком».
«Глава СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Истребуется характеризующий материал в отношении семьи погибшего ребенка», — сказано в сообщении.
В ходе расследования следователи дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
В селе Филькино под Серовом 3 декабря насмерть замерз ребенок, после того как мать с младенцем выписалась из родильного дома. Местные отрицательно характеризуют семью, в которой произошла трагедия. Свердловский СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка.
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