07 декабря 2023

Глава СК взял на контроль дело о смерти младенца на морозе в Серове

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту насмерть замерзшего младенца в Серове (Свердловская область). Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства «Следком».

«Глава СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Истребуется характеризующий материал в отношении семьи погибшего ребенка», — сказано в сообщении.

В ходе расследования следователи дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В селе Филькино под Серовом 3 декабря насмерть замерз ребенок, после того как мать с младенцем выписалась из родильного дома. Местные отрицательно характеризуют семью, в которой произошла трагедия. Свердловский СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту насмерть замерзшего младенца в Серове (Свердловская область). Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства «Следком». «Глава СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Истребуется характеризующий материал в отношении семьи погибшего ребенка», — сказано в сообщении. В ходе расследования следователи дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В селе Филькино под Серовом 3 декабря насмерть замерз ребенок, после того как мать с младенцем выписалась из родильного дома. Местные отрицательно характеризуют семью, в которой произошла трагедия. Свердловский СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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