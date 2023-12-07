СК завел дело после смерти ребенка в Серове

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи осмотрели место, где умер ребенок (архивное фото) Фото:

СК возбудил уголовное дело по факту смерти младенца в Серове. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«Следователи завели дело по ст. 109 УК РФ (причинение по неосторожности) по факту смерти младенца, родившегося в ноябре в Серове. Сотрудники ведомства уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизу», — сказал Шульга. Он опроверг версию, что смерть ребенка наступила из-за переохлаждения, как сообщалось ранее.

Трагедия, по словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, произошла в полной многодетной семье. Отец ребенка работает в Серове на частного предпринимателя, а мать — безработная, воспитывает детей.

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СК возбудил уголовное дело по факту смерти младенца в Серове. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Следователи завели дело по ст. 109 УК РФ (причинение по неосторожности) по факту смерти младенца, родившегося в ноябре в Серове. Сотрудники ведомства уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизу», — сказал Шульга. Он опроверг версию, что смерть ребенка наступила из-за переохлаждения, как сообщалось ранее. Трагедия, по словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, произошла в полной многодетной семье. Отец ребенка работает в Серове на частного предпринимателя, а мать — безработная, воспитывает детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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