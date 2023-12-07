СК завел дело после смерти ребенка в Серове

07 декабря 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Следователи осмотрели место, где умер ребенок (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU СК возбудил уголовное дело по факту смерти младенца в Серове. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Следователи завели дело по ст. 109 УК РФ (причинение по неосторожности) по факту смерти младенца, родившегося в ноябре в Серове. Сотрудники ведомства уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизу», — сказал Шульга. Он опроверг версию, что смерть ребенка наступила из-за переохлаждения, как сообщалось ранее. Трагедия, по словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, произошла в полной многодетной семье. Отец ребенка работает в Серове на частного предпринимателя, а мать — безработная, воспитывает детей.

СК возбудил уголовное дело по факту смерти младенца в Серове. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Следователи завели дело по ст. 109 УК РФ (причинение по неосторожности) по факту смерти младенца, родившегося в ноябре в Серове. Сотрудники ведомства уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизу», — сказал Шульга. Он опроверг версию, что смерть ребенка наступила из-за переохлаждения, как сообщалось ранее. Трагедия, по словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, произошла в полной многодетной семье. Отец ребенка работает в Серове на частного предпринимателя, а мать — безработная, воспитывает детей.