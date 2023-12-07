Челябинский вице-губернатор Гехт озвучила причину скулшутинга в Брянске

08 декабря 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

По словам Ирины Гехт, стрельба в школе Брянска потрясла всю Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Челябинский вице-губернатор Ирина Гехт озвучила возможную причину трагедии в Брянске. По ее словам, скулшутинг мог произойти из-за одиночества ребенка и отсутствия понимания со стороны родителей. «Снова скулшутинг, снова трагедия, жертвами которой стали дети. Правы и рассуждающие о том, что в доме, возможно, недолжным образом хранилось оружие. Но я каждый раз думаю, насколько должен быть одинок ребенок, который решился внутри себя на такой отчаянный поступок», — написала Гехт в своем telegram-канале. По мнению Гехт, можно было предотвратить трагедию, если бы дома у ребенка была возможность поговорить, обсудить с мамой или с папой, те отношения, которые не сложились. По ее словам, дети сегодня находятся в не меньшем стрессе, чем взрослые, и тоже переживают колоссальные нагрузки. Утром в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица 8-го класса Алина пронесла в школу отцовское ружье. Пострадали пять человек, одна девочка погибла, а стрелявшая покончила с собой.

Челябинский вице-губернатор Ирина Гехт озвучила возможную причину трагедии в Брянске. По ее словам, скулшутинг мог произойти из-за одиночества ребенка и отсутствия понимания со стороны родителей. «Снова скулшутинг, снова трагедия, жертвами которой стали дети. Правы и рассуждающие о том, что в доме, возможно, недолжным образом хранилось оружие. Но я каждый раз думаю, насколько должен быть одинок ребенок, который решился внутри себя на такой отчаянный поступок», — написала Гехт в своем telegram-канале. По мнению Гехт, можно было предотвратить трагедию, если бы дома у ребенка была возможность поговорить, обсудить с мамой или с папой, те отношения, которые не сложились. По ее словам, дети сегодня находятся в не меньшем стрессе, чем взрослые, и тоже переживают колоссальные нагрузки. Утром в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица 8-го класса Алина пронесла в школу отцовское ружье. Пострадали пять человек, одна девочка погибла, а стрелявшая покончила с собой.