07 декабря 2023

Челябинский вице-губернатор Гехт озвучила причину скулшутинга в Брянске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вахта Памяти-2022. Челябинск, гехт ирина
По словам Ирины Гехт, стрельба в школе Брянска потрясла всю Россию Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Челябинский вице-губернатор Ирина Гехт озвучила возможную причину трагедии в Брянске. По ее словам, скулшутинг мог произойти из-за одиночества ребенка и отсутствия понимания со стороны родителей.

«Снова скулшутинг, снова трагедия, жертвами которой стали дети. Правы и рассуждающие о том, что в доме, возможно, недолжным образом хранилось оружие. Но я каждый раз думаю, насколько должен быть одинок ребенок, который решился внутри себя на такой отчаянный поступок», — написала Гехт в своем telegram-канале.

По мнению Гехт, можно было предотвратить трагедию, если бы дома у ребенка была возможность поговорить, обсудить с мамой или с папой, те отношения, которые не сложились. По ее словам, дети сегодня находятся в не меньшем стрессе, чем взрослые, и тоже переживают колоссальные нагрузки.

Утром в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица 8-го класса Алина пронесла в школу отцовское ружье. Пострадали пять человек, одна девочка погибла, а стрелявшая покончила с собой.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский вице-губернатор Ирина Гехт озвучила возможную причину трагедии в Брянске. По ее словам, скулшутинг мог произойти из-за одиночества ребенка и отсутствия понимания со стороны родителей. «Снова скулшутинг, снова трагедия, жертвами которой стали дети. Правы и рассуждающие о том, что в доме, возможно, недолжным образом хранилось оружие. Но я каждый раз думаю, насколько должен быть одинок ребенок, который решился внутри себя на такой отчаянный поступок», — написала Гехт в своем telegram-канале. По мнению Гехт, можно было предотвратить трагедию, если бы дома у ребенка была возможность поговорить, обсудить с мамой или с папой, те отношения, которые не сложились. По ее словам, дети сегодня находятся в не меньшем стрессе, чем взрослые, и тоже переживают колоссальные нагрузки. Утром в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица 8-го класса Алина пронесла в школу отцовское ружье. Пострадали пять человек, одна девочка погибла, а стрелявшая покончила с собой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...