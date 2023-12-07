07 декабря 2023

На Украине хотят заблокировать Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
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Петицию подписали почти 400 человек Фото:

На территории Украины хотят запретить приложение Telegram. Петиция с таким требованием появилась на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского.

«Telegram, хоть и заявленное владельцами как независимое от российских властей, на самом деле таковым не является. Приложением пользуются многие солдаты и офицеры ВСУ, передавая тем самым свои данные, которые могут быть использованы против украинской армии», — пишет автор петиции. Он отметил, что основателем приложения является Павел Дуров, основавший соцсеть «ВКонтакте», которая заблокирована на Украине с 2017 года.

Петиция с призванием блокировки приложения появилась 7 декабря. За сутки требование поддержали 387 человек из 25 тысяч необходимых. Сбор голосов продлится 90 дней.

Украинские спецслужбы стали чаще прибегать к вербовке российских военных через мессенджеры соцсетей. Зачастую злоумышленники представляются сотрудниками ООН. Спецслужбы Украины намерены добиться разглашения военной тайны, прибегая к угрозам и денежным вознаграждениям.

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На территории Украины хотят запретить приложение Telegram. Петиция с таким требованием появилась на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского. «Telegram, хоть и заявленное владельцами как независимое от российских властей, на самом деле таковым не является. Приложением пользуются многие солдаты и офицеры ВСУ, передавая тем самым свои данные, которые могут быть использованы против украинской армии», — пишет автор петиции. Он отметил, что основателем приложения является Павел Дуров, основавший соцсеть «ВКонтакте», которая заблокирована на Украине с 2017 года. Петиция с призванием блокировки приложения появилась 7 декабря. За сутки требование поддержали 387 человек из 25 тысяч необходимых. Сбор голосов продлится 90 дней. Украинские спецслужбы стали чаще прибегать к вербовке российских военных через мессенджеры соцсетей. Зачастую злоумышленники представляются сотрудниками ООН. Спецслужбы Украины намерены добиться разглашения военной тайны, прибегая к угрозам и денежным вознаграждениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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