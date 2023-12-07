На Украине хотят заблокировать Telegram

08 декабря 2023 в 02:26 Размер текста - 17 +

Петицию подписали почти 400 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU На территории Украины хотят запретить приложение Telegram. Петиция с таким требованием появилась на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского. «Telegram, хоть и заявленное владельцами как независимое от российских властей, на самом деле таковым не является. Приложением пользуются многие солдаты и офицеры ВСУ, передавая тем самым свои данные, которые могут быть использованы против украинской армии», — пишет автор петиции. Он отметил, что основателем приложения является Павел Дуров, основавший соцсеть «ВКонтакте», которая заблокирована на Украине с 2017 года. Петиция с призванием блокировки приложения появилась 7 декабря. За сутки требование поддержали 387 человек из 25 тысяч необходимых. Сбор голосов продлится 90 дней. Украинские спецслужбы стали чаще прибегать к вербовке российских военных через мессенджеры соцсетей. Зачастую злоумышленники представляются сотрудниками ООН. Спецслужбы Украины намерены добиться разглашения военной тайны, прибегая к угрозам и денежным вознаграждениям.

На территории Украины хотят запретить приложение Telegram. Петиция с таким требованием появилась на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского. «Telegram, хоть и заявленное владельцами как независимое от российских властей, на самом деле таковым не является. Приложением пользуются многие солдаты и офицеры ВСУ, передавая тем самым свои данные, которые могут быть использованы против украинской армии», — пишет автор петиции. Он отметил, что основателем приложения является Павел Дуров, основавший соцсеть «ВКонтакте», которая заблокирована на Украине с 2017 года. Петиция с призванием блокировки приложения появилась 7 декабря. За сутки требование поддержали 387 человек из 25 тысяч необходимых. Сбор голосов продлится 90 дней. Украинские спецслужбы стали чаще прибегать к вербовке российских военных через мессенджеры соцсетей. Зачастую злоумышленники представляются сотрудниками ООН. Спецслужбы Украины намерены добиться разглашения военной тайны, прибегая к угрозам и денежным вознаграждениям.