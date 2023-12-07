Президенту РФ дали право национализировать компании, ушедшие из-за санкций

08 декабря 2023 в 03:51 Размер текста - 17 +

Законопроект обеспечит работу предприятий и выплату зарплат, считает эксперт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 января 2024 года у президента РФ появятся новые полномочия в отношении имущества и активов иностранных компаний, которые покинули российский рынок из-за санкций. Законопроект был принят Госдумой в окончательном чтении 6 декабря. «Закон регулирует особенности введения и применения мер воздействия и полномочий президента. Среди них — право устанавливать особый порядок исполнения Федерацией, субъектами, муниципальными образованиями, резидентами обязательств перед лицами недружественных иностранных государств; введение временного управления в отношении находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества лиц недружественных иностранных государств, обращение взыскания на денежные средства», — пишет газета « Ведомости », ознакомившаяся с документов. По мнению партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, масштаб национализации имущества недружественных стран зависит от решений российского бизнеса. Он добавил, что основная задача нововведений — обеспечить работу предприятий, выплату зарплат и налогов, а также насытить рынок товарами и предложениями. В странах ЕС уже давно начали замораживать и присваивать себе имущество России. Так например, в Чехии одобрили заморозку российской государственной собственности. Кроме того, чешское правительство заморозило имущество российских бизнесменов на десятки миллионов долларов. Премьер-министр страны Петр Фиала объяснил, что санкции затронули только тех, чьи действия связаны с правительством РФ, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 января 2024 года у президента РФ появятся новые полномочия в отношении имущества и активов иностранных компаний, которые покинули российский рынок из-за санкций. Законопроект был принят Госдумой в окончательном чтении 6 декабря. «Закон регулирует особенности введения и применения мер воздействия и полномочий президента. Среди них — право устанавливать особый порядок исполнения Федерацией, субъектами, муниципальными образованиями, резидентами обязательств перед лицами недружественных иностранных государств; введение временного управления в отношении находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества лиц недружественных иностранных государств, обращение взыскания на денежные средства», — пишет газета «Ведомости», ознакомившаяся с документов. По мнению партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, масштаб национализации имущества недружественных стран зависит от решений российского бизнеса. Он добавил, что основная задача нововведений — обеспечить работу предприятий, выплату зарплат и налогов, а также насытить рынок товарами и предложениями. В странах ЕС уже давно начали замораживать и присваивать себе имущество России. Так например, в Чехии одобрили заморозку российской государственной собственности. Кроме того, чешское правительство заморозило имущество российских бизнесменов на десятки миллионов долларов. Премьер-министр страны Петр Фиала объяснил, что санкции затронули только тех, чьи действия связаны с правительством РФ, передает телеканал 360.