07 декабря 2023

Президенту РФ дали право национализировать компании, ушедшие из-за санкций

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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
Законопроект обеспечит работу предприятий и выплату зарплат, считает эксперт Фото:

С 1 января 2024 года у президента РФ появятся новые полномочия в отношении имущества и активов иностранных компаний, которые покинули российский рынок из-за санкций. Законопроект был принят Госдумой в окончательном чтении 6 декабря.

«Закон регулирует особенности введения и применения мер воздействия и полномочий президента. Среди них — право устанавливать особый порядок исполнения Федерацией, субъектами, муниципальными образованиями, резидентами обязательств перед лицами недружественных иностранных государств; введение временного управления в отношении находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества лиц недружественных иностранных государств, обращение взыскания на денежные средства», — пишет газета «Ведомости», ознакомившаяся с документов.

По мнению партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, масштаб национализации имущества недружественных стран зависит от решений российского бизнеса. Он добавил, что основная задача нововведений — обеспечить работу предприятий, выплату зарплат и налогов, а также насытить рынок товарами и предложениями.

В странах ЕС уже давно начали замораживать и присваивать себе имущество России. Так например, в Чехии одобрили заморозку российской государственной собственности. Кроме того, чешское правительство заморозило имущество российских бизнесменов на десятки миллионов долларов. Премьер-министр страны Петр Фиала объяснил, что санкции затронули только тех, чьи действия связаны с правительством РФ, передает телеканал 360.

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С 1 января 2024 года у президента РФ появятся новые полномочия в отношении имущества и активов иностранных компаний, которые покинули российский рынок из-за санкций. Законопроект был принят Госдумой в окончательном чтении 6 декабря. «Закон регулирует особенности введения и применения мер воздействия и полномочий президента. Среди них — право устанавливать особый порядок исполнения Федерацией, субъектами, муниципальными образованиями, резидентами обязательств перед лицами недружественных иностранных государств; введение временного управления в отношении находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества лиц недружественных иностранных государств, обращение взыскания на денежные средства», — пишет газета «Ведомости», ознакомившаяся с документов. По мнению партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, масштаб национализации имущества недружественных стран зависит от решений российского бизнеса. Он добавил, что основная задача нововведений — обеспечить работу предприятий, выплату зарплат и налогов, а также насытить рынок товарами и предложениями. В странах ЕС уже давно начали замораживать и присваивать себе имущество России. Так например, в Чехии одобрили заморозку российской государственной собственности. Кроме того, чешское правительство заморозило имущество российских бизнесменов на десятки миллионов долларов. Премьер-министр страны Петр Фиала объяснил, что санкции затронули только тех, чьи действия связаны с правительством РФ, передает телеканал 360.
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