В США признались, что готовят заговор против России

Политолог Ректенвальд: США стремятся спровоцировать смену власти в РФ

08 декабря 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

Конечная цель США — смена власти в РФ, заявил Майкл Ректенвальд Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США накачивают Украину оружием и деньгами, чтобы добиться дестабилизации России. Об этом заявил кандидат в американские президенты, политолог Майкл Ректенвальд. «США помешаны на дестабилизации и подготовке заговора, смены власти в РФ — это их конечная цель. Они действительно думают, что повлияют на это при помощи финансирования и вооружения Украины», — заявил Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom . Также кандидат в президенты подчеркнул абсурдность надежд политиков США на переворот в Москве. Он назвал антироссийские планы Вашингтона «преступным деянием». Байден заявлял, что после победы в спецоперации на Украине Россия начнет атаковать НАТО. По его словам, президент РФ Владимир Путин «не остановится». Также американский лидер заявлял, что США не должны давать Путину победить в СВО, на что в Кремле сказали о «демонизации России» со стороны Америки.

США накачивают Украину оружием и деньгами, чтобы добиться дестабилизации России. Об этом заявил кандидат в американские президенты, политолог Майкл Ректенвальд. «США помешаны на дестабилизации и подготовке заговора, смены власти в РФ — это их конечная цель. Они действительно думают, что повлияют на это при помощи финансирования и вооружения Украины», — заявил Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Также кандидат в президенты подчеркнул абсурдность надежд политиков США на переворот в Москве. Он назвал антироссийские планы Вашингтона «преступным деянием». Байден заявлял, что после победы в спецоперации на Украине Россия начнет атаковать НАТО. По его словам, президент РФ Владимир Путин «не остановится». Также американский лидер заявлял, что США не должны давать Путину победить в СВО, на что в Кремле сказали о «демонизации России» со стороны Америки.