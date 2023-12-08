США накачивают Украину оружием и деньгами, чтобы добиться дестабилизации России. Об этом заявил кандидат в американские президенты, политолог Майкл Ректенвальд.
«США помешаны на дестабилизации и подготовке заговора, смены власти в РФ — это их конечная цель. Они действительно думают, что повлияют на это при помощи финансирования и вооружения Украины», — заявил Ректенвальд в интервью YouTube-каналу
Также кандидат в президенты подчеркнул абсурдность надежд политиков США на переворот в Москве. Он назвал антироссийские планы Вашингтона «преступным деянием».
Байден заявлял, что после победы в спецоперации на Украине Россия начнет атаковать НАТО. По его словам, президент РФ Владимир Путин «не остановится». Также американский лидер заявлял, что США не должны давать Путину победить в СВО, на что в Кремле сказали о «демонизации России» со стороны Америки.
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