В США признались, что готовят заговор против России

Политолог Ректенвальд: США стремятся спровоцировать смену власти в РФ
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Конечная цель США — смена власти в РФ, заявил Майкл Ректенвальд Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США накачивают Украину оружием и деньгами, чтобы добиться дестабилизации России. Об этом заявил кандидат в американские президенты, политолог Майкл Ректенвальд.

«США помешаны на дестабилизации и подготовке заговора, смены власти в РФ — это их конечная цель. Они действительно думают, что повлияют на это при помощи финансирования и вооружения Украины», — заявил Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Также кандидат в президенты подчеркнул абсурдность надежд политиков США на переворот в Москве. Он назвал антироссийские планы Вашингтона «преступным деянием».

Байден заявлял, что после победы в спецоперации на Украине Россия начнет атаковать НАТО. По его словам, президент РФ Владимир Путин «не остановится». Также американский лидер заявлял, что США не должны давать Путину победить в СВО, на что в Кремле сказали о «демонизации России» со стороны Америки.

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США накачивают Украину оружием и деньгами, чтобы добиться дестабилизации России. Об этом заявил кандидат в американские президенты, политолог Майкл Ректенвальд. «США помешаны на дестабилизации и подготовке заговора, смены власти в РФ — это их конечная цель. Они действительно думают, что повлияют на это при помощи финансирования и вооружения Украины», — заявил Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Также кандидат в президенты подчеркнул абсурдность надежд политиков США на переворот в Москве. Он назвал антироссийские планы Вашингтона «преступным деянием». Байден заявлял, что после победы в спецоперации на Украине Россия начнет атаковать НАТО. По его словам, президент РФ Владимир Путин «не остановится». Также американский лидер заявлял, что США не должны давать Путину победить в СВО, на что в Кремле сказали о «демонизации России» со стороны Америки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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