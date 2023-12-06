Байден испугался, что после победы в СВО Россия возьмется на НАТО

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
США вмешается в конфликт между Россией и НАТО, отметил Джо Байден Фото:

После победы в спецоперации на Украине Россия начнет атаковать НАТО. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

«Если Путин возьмет Украину, то он не остановится <…> он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», — передает РИА Новости слова Байдена. Лидер США полагает, что Россия может вторгнуться в одну из стран НАТО, что втянет в конфликт США.

В настоящее время отношения между НАТО и Россией напряжены. РФ проводит спецоперацию, чтобы Украина не вступила в альянс, а НАТО активно спонсирует Киев. Также директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял о том, что СВО является ответом на действия стран НАТО против России.

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После победы в спецоперации на Украине Россия начнет атаковать НАТО. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Если Путин возьмет Украину, то он не остановится <…> он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», — передает РИА Новости слова Байдена. Лидер США полагает, что Россия может вторгнуться в одну из стран НАТО, что втянет в конфликт США. В настоящее время отношения между НАТО и Россией напряжены. РФ проводит спецоперацию, чтобы Украина не вступила в альянс, а НАТО активно спонсирует Киев. Также директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял о том, что СВО является ответом на действия стран НАТО против России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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