Байден испугался, что после победы в СВО Россия возьмется на НАТО

06 декабря 2023 в 23:18 Размер текста - 17 +

США вмешается в конфликт между Россией и НАТО, отметил Джо Байден Фото: Official White House / Adam Schultz После победы в спецоперации на Украине Россия начнет атаковать НАТО. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Если Путин возьмет Украину, то он не остановится <…> он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», — передает РИА Новости слова Байдена. Лидер США полагает, что Россия может вторгнуться в одну из стран НАТО, что втянет в конфликт США. В настоящее время отношения между НАТО и Россией напряжены. РФ проводит спецоперацию, чтобы Украина не вступила в альянс, а НАТО активно спонсирует Киев. Также директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял о том, что СВО является ответом на действия стран НАТО против России.

После победы в спецоперации на Украине Россия начнет атаковать НАТО. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Если Путин возьмет Украину, то он не остановится <…> он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», — передает РИА Новости слова Байдена. Лидер США полагает, что Россия может вторгнуться в одну из стран НАТО, что втянет в конфликт США. В настоящее время отношения между НАТО и Россией напряжены. РФ проводит спецоперацию, чтобы Украина не вступила в альянс, а НАТО активно спонсирует Киев. Также директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял о том, что СВО является ответом на действия стран НАТО против России.