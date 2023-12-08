Сыну Байдена предъявили обвинения из-за неуплаты налогов

08 декабря 2023 в 06:37 Размер текста - 17 +

Объявление Хантеру Байдену предъявлено из-за уклонения от налогов, сообщает CNN Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сыну президента США Джо Байдена — Хантеру предъявили обвинения из-за уклонений от уплаты налогов. Это следует из материалов уголовного дела. «Хантеру Байдену предъявлено обвинение в связи с длительным расследованием Министерства юстиции его налогов. Обвинения охватывают девять пунктов, включая непредставление и уплату налогов; уклонение от оценки; и ложная или фальсифицированная налоговая декларация», — пишет издание CNN со ссылкой на уголовное дело Хантера. Еще Байден младший обвиняется в неуплате 1,4 миллионов долларов налогов. По данным издания, деньги он тратил на эскортниц и наркотики. Долги сына президента США превысили 10 миллионов долларов. Хантер в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по трем обвинениям, в том числе по налоговым преступлениям. Кроме того, он сознался в нарушениях при хранении оружия.

Сыну президента США Джо Байдена — Хантеру предъявили обвинения из-за уклонений от уплаты налогов. Это следует из материалов уголовного дела. «Хантеру Байдену предъявлено обвинение в связи с длительным расследованием Министерства юстиции его налогов. Обвинения охватывают девять пунктов, включая непредставление и уплату налогов; уклонение от оценки; и ложная или фальсифицированная налоговая декларация», — пишет издание CNN со ссылкой на уголовное дело Хантера. Еще Байден младший обвиняется в неуплате 1,4 миллионов долларов налогов. По данным издания, деньги он тратил на эскортниц и наркотики. Долги сына президента США превысили 10 миллионов долларов. Хантер в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по трем обвинениям, в том числе по налоговым преступлениям. Кроме того, он сознался в нарушениях при хранении оружия.