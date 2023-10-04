CNN: долги сына Байдена превысили 10 млн долларов

05 октября 2023 в 00:52 Размер текста - 17 +

Хантер Байден погряз в долгах из-за счетов от юристов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Долги сына американского президента Джо Байдена Хантера Байдена превысили 10 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал CNN. «За последние пять лет Хантер Байден накопил более 10 миллионов долларов долгов за юридические счета и может потратить еще миллионы, поскольку ему предстоит столкнуться с федеральными обвинениями и возможностью дорогостоящего судебного разбирательства. Хантера обвиняют в хранении оружия, а также в предполагаемых налоговых преступлениях», — передает CNN . По данным телеканала, друзья Хантера Байдена надеялись организовать сбор средств, в том числе, привлечь к нему сторонников его отца, Джо Байдена. Однако этого не произошло. Соратники Хантера рассчитывают на то, что дело об оружии может быть решено мировым соглашением. Но эти надежды могут не оправдаться, сообщает CNN. Ранее сын президента США Хантер Байден в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по трем обвинениям, в том числе по налоговым преступлениям. Он также признался в нарушениях при хранении оружия. Так, в середине октября, Хантер, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом Colt, что является нарушением закона, передает «Национальная служба новостей».

Долги сына американского президента Джо Байдена Хантера Байдена превысили 10 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал CNN. «За последние пять лет Хантер Байден накопил более 10 миллионов долларов долгов за юридические счета и может потратить еще миллионы, поскольку ему предстоит столкнуться с федеральными обвинениями и возможностью дорогостоящего судебного разбирательства. Хантера обвиняют в хранении оружия, а также в предполагаемых налоговых преступлениях», — передает CNN. По данным телеканала, друзья Хантера Байдена надеялись организовать сбор средств, в том числе, привлечь к нему сторонников его отца, Джо Байдена. Однако этого не произошло. Соратники Хантера рассчитывают на то, что дело об оружии может быть решено мировым соглашением. Но эти надежды могут не оправдаться, сообщает CNN. Ранее сын президента США Хантер Байден в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по трем обвинениям, в том числе по налоговым преступлениям. Он также признался в нарушениях при хранении оружия. Так, в середине октября, Хантер, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом Colt, что является нарушением закона, передает «Национальная служба новостей».