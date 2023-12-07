Школьники Тюмени останутся дома из-за морозов

Школьники Тюмени остались дома из-за морозов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени у учеников первой смены с 1-й по 11-й класс отменены очные занятия в школе. Мера введена из-за низкой температуры воздуха. Информацию сообщает мэрия города в соцсети.

«Сегодня, 8 декабря, из-за низкой температуры воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для 1—11 классов в очном режиме отменяются», — сообщается в telegram-канале горадминистрации. Согласно сервису Gismeteo, на утро 8 декабря в Тюмени температура воздуха составила -37 градусов. Скорость ветра — один метр в секунду, безоблачно.

7 декабря в Тюмени также отменялись очные занятия в школах с первый по девятый классы. А 8 декабря актировка коснулась и школы ХМАО.