07 декабря 2023

Школьники Тюмени останутся дома из-за морозов

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Замороженная стройка стадиона на территории школы №5. Курган, холод, погода, климат, мороз, похолодание
Школьники Тюмени остались дома из-за морозов Фото:

В Тюмени у учеников первой смены с 1-й по 11-й класс отменены очные занятия в школе. Мера введена из-за низкой температуры воздуха. Информацию сообщает мэрия города в соцсети.

«Сегодня, 8 декабря, из-за низкой температуры воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для 1—11 классов в очном режиме отменяются», — сообщается в telegram-канале горадминистрации. Согласно сервису Gismeteo, на утро 8 декабря в Тюмени температура воздуха составила -37 градусов. Скорость ветра — один метр в секунду, безоблачно.

7 декабря в Тюмени также отменялись очные занятия в школах с первый по девятый классы. А 8 декабря актировка коснулась и школы ХМАО.

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В Тюмени у учеников первой смены с 1-й по 11-й класс отменены очные занятия в школе. Мера введена из-за низкой температуры воздуха. Информацию сообщает мэрия города в соцсети. «Сегодня, 8 декабря, из-за низкой температуры воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для 1—11 классов в очном режиме отменяются», — сообщается в telegram-канале горадминистрации. Согласно сервису Gismeteo, на утро 8 декабря в Тюмени температура воздуха составила -37 градусов. Скорость ветра — один метр в секунду, безоблачно. 7 декабря в Тюмени также отменялись очные занятия в школах с первый по девятый классы. А 8 декабря актировка коснулась и школы ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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