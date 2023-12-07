Большинство школьников ХМАО останется дома из-за морозов

В большей части населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа 8 декабря из-за морозов отменены занятия у школьников первой смены с 1-й по 11-й классы. Информация размещена на портале «Госуслуги».
«Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 34,3 до минус 28,7 градуса. Скорость ветра 0-4 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
В большинстве городов Югры занятия отменены с 1-го по 11-й классы: Ханты-Мансийск, Лянтор, Нягань, Советский, Югорск, Урай, Сургут, Пыть-Ях и Нефтеюганск. С 1-го по 8-й классы отменены занятия в следующих городах: Белоярский, Когалым, Лангепас, Мегион, Нижневартовск, Покачи и Радужный.
Из-за итогового сочинения 11-классники ХМАО вынуждены были пойти в школу 6 декабря. Экзамен является допуском к государственной итоговой аттестации и проводится только в очном формате, несмотря на актировки.
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