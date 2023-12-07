07 декабря 2023

Большинство школьников ХМАО останется дома из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия потопа на улице Татищева, 179. Екатеринбург, зима, джип, автомобиль в снегу, потоп, автомобили, устранение последствий, мороз, последствия потопа
Из-за морозов школьники Хмао не пошли на занятия Фото:

В большей части населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа 8 декабря из-за морозов отменены занятия у школьников первой смены с 1-й по 11-й классы. Информация размещена на портале «Госуслуги».

«Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 34,3 до минус 28,7 градуса. Скорость ветра 0-4 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

В большинстве городов Югры занятия отменены с 1-го по 11-й классы: Ханты-Мансийск, Лянтор, Нягань, Советский, Югорск, Урай, Сургут, Пыть-Ях и Нефтеюганск. С 1-го по 8-й классы отменены занятия в следующих городах: Белоярский, Когалым, Лангепас, Мегион, Нижневартовск, Покачи и Радужный.

Из-за итогового сочинения 11-классники ХМАО вынуждены были пойти в школу 6 декабря. Экзамен является допуском к государственной итоговой аттестации и проводится только в очном формате, несмотря на актировки.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В большей части населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа 8 декабря из-за морозов отменены занятия у школьников первой смены с 1-й по 11-й классы. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 34,3 до минус 28,7 градуса. Скорость ветра 0-4 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. В большинстве городов Югры занятия отменены с 1-го по 11-й классы: Ханты-Мансийск, Лянтор, Нягань, Советский, Югорск, Урай, Сургут, Пыть-Ях и Нефтеюганск. С 1-го по 8-й классы отменены занятия в следующих городах: Белоярский, Когалым, Лангепас, Мегион, Нижневартовск, Покачи и Радужный. Из-за итогового сочинения 11-классники ХМАО вынуждены были пойти в школу 6 декабря. Экзамен является допуском к государственной итоговой аттестации и проводится только в очном формате, несмотря на актировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...