Карта СВО на 8 декабря: российские беспилотники уничтожают войска ВСУ

Российский БПЛА уничтожил войска ВСУ под Артемовском

08 декабря 2023 в 08:58 Размер текста - 17 +

Экипажи российских танков уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на купянском направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотник Воздушно-десантных войск РФ уничтожил украинских военных в укрытии под Артемовском. Карта и ход специальной военной операции на 8 декабря — в материале URA.RU. Артемовское направление Подразделения ВДВ с воздуха обнаружили укрытия для личного состава ВСУ, а также военнослужащих в блиндаже в лесопосадке к северу от Артемовска. Беспилотник уничтожил украинские военные объекты на данном участке фронта. Штурмовые отряды ВДВ РФ также взяли под контроль несколько опорных пунктов ВСУ с помощью артиллерии и беспилотников в районе Артемовска. В ходе боя они смогли закрепиться на позициях, уничтожив военнослужащих, которые оказывали сопротивление. Южнодонецкое направление Снайперы группировки «Восток» уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских войск на южнодонецком направлении. Снайпер с позывным Стрелок сообщил, что работа ведется преимущественно из снайперской винтовки Драгунова (СВД). Расчеты САУ «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт украинских военнослужащих на данном участке фронта. Он был расположен в глубоком тылу противника. Донецкое направление Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на донецком направлении. После чего выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 12 раз, выпустив 82 боеприпаса. Под ударом оказались Донецк, Горловка и Ясиноватский район. В результате оказались повреждены шесть жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры. Кроме того, в Горловке погиб мальчик, еще двое мирных жителей получили ранения в Донецке. Подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации и артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем успешно отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции российских войск в районе населенного пункта Клещеевка. Потери противника составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить САУ М-109 Palladin, две САУ «Акация», одну САУ «Гвоздика», а также гаубицу Д-30 и орудие М-119. Другие направления В Минобороны России сообщили, что экипажи танков Т-80БВМ западной группировки ВС России уничтожили артиллерийские позиции украинских войск на купянском направлении. Бойцы группировки войск «Центр» призвали ВСУ на краснолиманском направлении сдаться, выпустив агитационные снаряды. Перед проведением стрельб специалисты артиллерийских подразделений подготовили боеприпасы без поражающих элементов, вместо которых в снаряд были заложены рулоны с агитационными листовками на русском и украинском языках. Саперы Южного военного округа (ЮВО) предотвратили попытку продвижения ВСУ на запорожском направлении. Минные поля, которые были оборудованы инженерно-саперным батальоном, позволили прикрыть часть передовой линии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Беспилотник Воздушно-десантных войск РФ уничтожил украинских военных в укрытии под Артемовском. Карта и ход специальной военной операции на 8 декабря — в материале URA.RU. Подразделения ВДВ с воздуха обнаружили укрытия для личного состава ВСУ, а также военнослужащих в блиндаже в лесопосадке к северу от Артемовска. Беспилотник уничтожил украинские военные объекты на данном участке фронта. Штурмовые отряды ВДВ РФ также взяли под контроль несколько опорных пунктов ВСУ с помощью артиллерии и беспилотников в районе Артемовска. В ходе боя они смогли закрепиться на позициях, уничтожив военнослужащих, которые оказывали сопротивление. Снайперы группировки «Восток» уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских войск на южнодонецком направлении. Снайпер с позывным Стрелок сообщил, что работа ведется преимущественно из снайперской винтовки Драгунова (СВД). Расчеты САУ «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт украинских военнослужащих на данном участке фронта. Он был расположен в глубоком тылу противника. Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на донецком направлении. После чего выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 12 раз, выпустив 82 боеприпаса. Под ударом оказались Донецк, Горловка и Ясиноватский район. В результате оказались повреждены шесть жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры. Кроме того, в Горловке погиб мальчик, еще двое мирных жителей получили ранения в Донецке. Подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации и артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем успешно отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции российских войск в районе населенного пункта Клещеевка. Потери противника составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить САУ М-109 Palladin, две САУ «Акация», одну САУ «Гвоздика», а также гаубицу Д-30 и орудие М-119. В Минобороны России сообщили, что экипажи танков Т-80БВМ западной группировки ВС России уничтожили артиллерийские позиции украинских войск на купянском направлении. Бойцы группировки войск «Центр» призвали ВСУ на краснолиманском направлении сдаться, выпустив агитационные снаряды. Перед проведением стрельб специалисты артиллерийских подразделений подготовили боеприпасы без поражающих элементов, вместо которых в снаряд были заложены рулоны с агитационными листовками на русском и украинском языках. Саперы Южного военного округа (ЮВО) предотвратили попытку продвижения ВСУ на запорожском направлении. Минные поля, которые были оборудованы инженерно-саперным батальоном, позволили прикрыть часть передовой линии.