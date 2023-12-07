В Заводоуковске из-за морозов отменили утренние рейсы пригородных автобусов

08 декабря 2023 в 07:59 Размер текста - 17 +

Утренние рейсы пригородных автобусов отменены из-за мороза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за аномальных холодов в Заводоуковском городском округе отменяются утренние автобусные рейсы пригородного сообщения. Об этом сообщили в мэрии округа. «В связи с аномально холодными погодными условиями отменяются утренние автобусные рейсы пригородного сообщения. Автобусы внутригородских маршрутов и близлежащих населенных пунктов: Гилево, Комсомольский, Падун будут работать в обычном режиме», — сообщили власти в своем telegram-канале. Согласно сервису Gismeteo, на утро 8 декабря в Тюмени температура воздуха составила -39 градусов. Скорость ветра — один метр в секунду, безоблачно. Во время аномальных морозов сломался пассажирский автобус. Это произошло на 34-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск. В автобусе находилось пять человек.

Из-за аномальных холодов в Заводоуковском городском округе отменяются утренние автобусные рейсы пригородного сообщения. Об этом сообщили в мэрии округа. «В связи с аномально холодными погодными условиями отменяются утренние автобусные рейсы пригородного сообщения. Автобусы внутригородских маршрутов и близлежащих населенных пунктов: Гилево, Комсомольский, Падун будут работать в обычном режиме», — сообщили власти в своем telegram-канале. Согласно сервису Gismeteo, на утро 8 декабря в Тюмени температура воздуха составила -39 градусов. Скорость ветра — один метр в секунду, безоблачно. Во время аномальных морозов сломался пассажирский автобус. Это произошло на 34-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск. В автобусе находилось пять человек.