Как быстро прогреть машину в мороз. Видео

Автоэлектрик Фокин: тепловентилятор способен прогреть машину в мороз

08 декабря 2023 в 09:24 Размер текста - 17 +

Керамические тепловентиляторы считаются самыми подходящими для автомобиля Фото: Анна Майорова © URA.RU Чтобы быстро прогреть машину в мороз, можно использовать компактный автомобильный обогреватель. Такой совет дал автоэлектрик Максим Фокин. «Кому-то необходимо обогреть зону, где сидит ребенок, либо обогреть багажник — печка туда достает в самый последний момент», — объяснил Фокин, его слова приводит Пятый канал. Он добавил, что тепловентиляторы способны обогреть автомобильное стекло за 10 минут. Автоэлектрик отметил, что керамические тепловентиляторы считаются самыми подходящими для автомобиля. А наиболее безопасным в ходе эксперимента оказался обогреватель с дополнительной защитой от перегрева — терморегулятором, заключил он. Ранее автоэксперт Максим Соколов посоветовал зарядить батарею от сети или залить в двигатель масло, соответствующее температурному режиму, чтобы завести автомобиль в морозы. По его словам, одной из самых распространенных причин, почему автомобиль не заводится, является разряженная аккумуляторная батарея.

Чтобы быстро прогреть машину в мороз, можно использовать компактный автомобильный обогреватель. Такой совет дал автоэлектрик Максим Фокин. «Кому-то необходимо обогреть зону, где сидит ребенок, либо обогреть багажник — печка туда достает в самый последний момент», — объяснил Фокин, его слова приводит Пятый канал. Он добавил, что тепловентиляторы способны обогреть автомобильное стекло за 10 минут. Автоэлектрик отметил, что керамические тепловентиляторы считаются самыми подходящими для автомобиля. А наиболее безопасным в ходе эксперимента оказался обогреватель с дополнительной защитой от перегрева — терморегулятором, заключил он. Ранее автоэксперт Максим Соколов посоветовал зарядить батарею от сети или залить в двигатель масло, соответствующее температурному режиму, чтобы завести автомобиль в морозы. По его словам, одной из самых распространенных причин, почему автомобиль не заводится, является разряженная аккумуляторная батарея.