Как быстро прогреть машину в мороз. Видео

Автоэлектрик Фокин: тепловентилятор способен прогреть машину в мороз
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Керамические тепловентиляторы считаются самыми подходящими для автомобиля Фото:

Чтобы быстро прогреть машину в мороз, можно использовать компактный автомобильный обогреватель. Такой совет дал автоэлектрик Максим Фокин.

«Кому-то необходимо обогреть зону, где сидит ребенок, либо обогреть багажник — печка туда достает в самый последний момент», — объяснил Фокин, его слова приводит Пятый канал. Он добавил, что тепловентиляторы способны обогреть автомобильное стекло за 10 минут.

Автоэлектрик отметил, что керамические тепловентиляторы считаются самыми подходящими для автомобиля. А наиболее безопасным в ходе эксперимента оказался обогреватель с дополнительной защитой от перегрева — терморегулятором, заключил он.

Ранее автоэксперт Максим Соколов посоветовал зарядить батарею от сети или залить в двигатель масло, соответствующее температурному режиму, чтобы завести автомобиль в морозы. По его словам, одной из самых распространенных причин, почему автомобиль не заводится, является разряженная аккумуляторная батарея.

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Чтобы быстро прогреть машину в мороз, можно использовать компактный автомобильный обогреватель. Такой совет дал автоэлектрик Максим Фокин. «Кому-то необходимо обогреть зону, где сидит ребенок, либо обогреть багажник — печка туда достает в самый последний момент», — объяснил Фокин, его слова приводит Пятый канал. Он добавил, что тепловентиляторы способны обогреть автомобильное стекло за 10 минут. Автоэлектрик отметил, что керамические тепловентиляторы считаются самыми подходящими для автомобиля. А наиболее безопасным в ходе эксперимента оказался обогреватель с дополнительной защитой от перегрева — терморегулятором, заключил он. Ранее автоэксперт Максим Соколов посоветовал зарядить батарею от сети или залить в двигатель масло, соответствующее температурному режиму, чтобы завести автомобиль в морозы. По его словам, одной из самых распространенных причин, почему автомобиль не заводится, является разряженная аккумуляторная батарея.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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