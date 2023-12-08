Чтобы быстро прогреть машину в мороз, можно использовать компактный автомобильный обогреватель. Такой совет дал автоэлектрик Максим Фокин.
«Кому-то необходимо обогреть зону, где сидит ребенок, либо обогреть багажник — печка туда достает в самый последний момент», — объяснил Фокин, его слова приводит Пятый канал. Он добавил, что тепловентиляторы способны обогреть автомобильное стекло за 10 минут.
Автоэлектрик отметил, что керамические тепловентиляторы считаются самыми подходящими для автомобиля. А наиболее безопасным в ходе эксперимента оказался обогреватель с дополнительной защитой от перегрева — терморегулятором, заключил он.
Ранее автоэксперт Максим Соколов посоветовал зарядить батарею от сети или залить в двигатель масло, соответствующее температурному режиму, чтобы завести автомобиль в морозы. По его словам, одной из самых распространенных причин, почему автомобиль не заводится, является разряженная аккумуляторная батарея.
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