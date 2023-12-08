В Германии увидели в Залужном угрозу для Зеленского

Spiegel: оппоненты Зеленского столкнут его с Залужным
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НАТО. Москва. stock, Валерий Залужный, stock
В отношениях Зеленского и Залужного (на фото) возникла странная патовая ситуация, написали в газете Фото:
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Оппоненты президента Украины Владимира Зеленского планируют столкнуть его с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, поскольку он единственный, кто может победить нынешнего лидера. Об написали в немецкой газете Spiegel.

«Оппоненты, в частности заинтересованы в том, чтобы натравить президента и его главного генерала (Залужного — прим. URA.RU) друг против друга, потому что он единственный, кто имеет потенциал победить Зеленского» — написали в газете, ссылаясь на слова украинского политолога Владимира Фесенко. Там добавили, что многие видят в главкоме ВСУ генерала и лидера США Дуайта Эйзенхауэра, который стал президентом после окончания Второй мировой войны.

В материале газеты отмечают, в отношениях Зеленского и Залужного возникла странная патовая ситуация. Формально президент может уволить главкома армией, когда захочет, однако он понимает, что таким шагом толкнет его в политику, заключили авторы.

Конфликт Зеленского и Залужного начался после того, как главнокомандующий написал статью для The Economist, в которой сообщил, что военный конфликт зашел в тупик и ожидать прорывов на фронте от какой-либо из сторон не стоит, передает «Ридус». Украинский лидер не согласился с его заявлениями. URA.RU рассказывало о том, как развивался конфликт Зеленского и Залужного.

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Оппоненты президента Украины Владимира Зеленского планируют столкнуть его с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, поскольку он единственный, кто может победить нынешнего лидера. Об написали в немецкой газете Spiegel. «Оппоненты, в частности заинтересованы в том, чтобы натравить президента и его главного генерала (Залужного — прим. URA.RU) друг против друга, потому что он единственный, кто имеет потенциал победить Зеленского» — написали в газете, ссылаясь на слова украинского политолога Владимира Фесенко. Там добавили, что многие видят в главкоме ВСУ генерала и лидера США Дуайта Эйзенхауэра, который стал президентом после окончания Второй мировой войны. В материале газеты отмечают, в отношениях Зеленского и Залужного возникла странная патовая ситуация. Формально президент может уволить главкома армией, когда захочет, однако он понимает, что таким шагом толкнет его в политику, заключили авторы. Конфликт Зеленского и Залужного начался после того, как главнокомандующий написал статью для The Economist, в которой сообщил, что военный конфликт зашел в тупик и ожидать прорывов на фронте от какой-либо из сторон не стоит, передает «Ридус». Украинский лидер не согласился с его заявлениями. URA.RU рассказывало о том, как развивался конфликт Зеленского и Залужного.
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