FT: ЕС готовит закон, позволяющий выйти из контрактов с поставками газа из РФ

Европейский союз (ЕС) разрабатывает новый законопроект, который может позволить компаниям выходить из контрактов с поставщиками газа из России без необходимости выплаты компенсации. Об этом пишет газета Financial Times.
«ЕС намерен предоставить государствам-членам полномочия прекратить импорт газа из России и Белоруссии», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в рамках этого законопроекта каждая страна-член Евросоюза получит право запрещать российским и белорусским компаниям приобретать мощности в своих газопроводах и терминалах сжиженного природного газа.
Это предложение может открыть возможность для энергетических компаний в Европе автономно расторгать контракты с российскими поставщиками газа. При этом компаниям не понадобиться выплачивать компенсацию, заключили в газете.
Евросоюз продолжает быть крупнейшим потребителем российского топлива. Эта информация была подтверждена на официальном сайте ЕС, где отметили, что такой статус сохраняется благодаря импорту трубопроводного газа, сжиженного природного газа (СПГ) и некоторых исключений в отношении импорта нефти и нефтепродуктов.
Европейский союз (ЕС) разрабатывает новый законопроект, который может позволить компаниям выходить из контрактов с поставщиками газа из России без необходимости выплаты компенсации. Об этом пишет газета Financial Times. «ЕС намерен предоставить государствам-членам полномочия прекратить импорт газа из России и Белоруссии», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в рамках этого законопроекта каждая страна-член Евросоюза получит право запрещать российским и белорусским компаниям приобретать мощности в своих газопроводах и терминалах сжиженного природного газа. Это предложение может открыть возможность для энергетических компаний в Европе автономно расторгать контракты с российскими поставщиками газа. При этом компаниям не понадобиться выплачивать компенсацию, заключили в газете. Евросоюз продолжает быть крупнейшим потребителем российского топлива. Эта информация была подтверждена на официальном сайте ЕС, где отметили, что такой статус сохраняется благодаря импорту трубопроводного газа, сжиженного природного газа (СПГ) и некоторых исключений в отношении импорта нефти и нефтепродуктов.