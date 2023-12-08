FT: ЕС готовит закон, позволяющий выйти из контрактов с поставками газа из РФ

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Компании смогут расторгать контракты без выплаты компенсации, пишет FT Фото:
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Газовый кризис в Европе

Европейский союз (ЕС) разрабатывает новый законопроект, который может позволить компаниям выходить из контрактов с поставщиками газа из России без необходимости выплаты компенсации. Об этом пишет газета Financial Times.

«ЕС намерен предоставить государствам-членам полномочия прекратить импорт газа из России и Белоруссии», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в рамках этого законопроекта каждая страна-член Евросоюза получит право запрещать российским и белорусским компаниям приобретать мощности в своих газопроводах и терминалах сжиженного природного газа.

Это предложение может открыть возможность для энергетических компаний в Европе автономно расторгать контракты с российскими поставщиками газа. При этом компаниям не понадобиться выплачивать компенсацию, заключили в газете.

Евросоюз продолжает быть крупнейшим потребителем российского топлива. Эта информация была подтверждена на официальном сайте ЕС, где отметили, что такой статус сохраняется благодаря импорту трубопроводного газа, сжиженного природного газа (СПГ) и некоторых исключений в отношении импорта нефти и нефтепродуктов.

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Европейский союз (ЕС) разрабатывает новый законопроект, который может позволить компаниям выходить из контрактов с поставщиками газа из России без необходимости выплаты компенсации. Об этом пишет газета Financial Times. «ЕС намерен предоставить государствам-членам полномочия прекратить импорт газа из России и Белоруссии», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в рамках этого законопроекта каждая страна-член Евросоюза получит право запрещать российским и белорусским компаниям приобретать мощности в своих газопроводах и терминалах сжиженного природного газа. Это предложение может открыть возможность для энергетических компаний в Европе автономно расторгать контракты с российскими поставщиками газа. При этом компаниям не понадобиться выплачивать компенсацию, заключили в газете. Евросоюз продолжает быть крупнейшим потребителем российского топлива. Эта информация была подтверждена на официальном сайте ЕС, где отметили, что такой статус сохраняется благодаря импорту трубопроводного газа, сжиженного природного газа (СПГ) и некоторых исключений в отношении импорта нефти и нефтепродуктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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