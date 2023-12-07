07 декабря 2023

Тюменка спасла от тюрьмы возлюбленного, избившего ее костылем

© Служба новостей «URA.RU»
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Избитая женщина заявила, что не имеет претензий к нападавшему Фото:

Жительница Тюменской области во время суда над ее сожителем, избившим женщину костылем, заявила, что прощает его. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Своим решением пострадавшая спасла мужчину от лишения свободы

«Прекращено уголовное дело в отношении жителя Тобольского района. Мужчина нанес металлическим костылем удары своей сожительнице, причинив последней средней тяжести вред здоровью. В судебном заседании потерпевшая пояснила, что они примирились, претензий у нее к нему нет», — рассказали в пресс-службе.

По вменяемой статье наказание, которое мог получить обвиняемый, составляет до пяти лет лишения свободы. Однако благодаря своей возлюбленной мужчина не отправится в колонию.

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Жительница Тюменской области во время суда над ее сожителем, избившим женщину костылем, заявила, что прощает его. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Своим решением пострадавшая спасла мужчину от лишения свободы «Прекращено уголовное дело в отношении жителя Тобольского района. Мужчина нанес металлическим костылем удары своей сожительнице, причинив последней средней тяжести вред здоровью. В судебном заседании потерпевшая пояснила, что они примирились, претензий у нее к нему нет», — рассказали в пресс-службе. По вменяемой статье наказание, которое мог получить обвиняемый, составляет до пяти лет лишения свободы. Однако благодаря своей возлюбленной мужчина не отправится в колонию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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