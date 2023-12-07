Тюменка спасла от тюрьмы возлюбленного, избившего ее костылем

Жительница Тюменской области во время суда над ее сожителем, избившим женщину костылем, заявила, что прощает его. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Своим решением пострадавшая спасла мужчину от лишения свободы
«Прекращено уголовное дело в отношении жителя Тобольского района. Мужчина нанес металлическим костылем удары своей сожительнице, причинив последней средней тяжести вред здоровью. В судебном заседании потерпевшая пояснила, что они примирились, претензий у нее к нему нет», — рассказали в пресс-службе.
По вменяемой статье наказание, которое мог получить обвиняемый, составляет до пяти лет лишения свободы. Однако благодаря своей возлюбленной мужчина не отправится в колонию.
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