Тюменка спасла от тюрьмы возлюбленного, избившего ее костылем

08 декабря 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Избитая женщина заявила, что не имеет претензий к нападавшему Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Тюменской области во время суда над ее сожителем, избившим женщину костылем, заявила, что прощает его. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Своим решением пострадавшая спасла мужчину от лишения свободы «Прекращено уголовное дело в отношении жителя Тобольского района. Мужчина нанес металлическим костылем удары своей сожительнице, причинив последней средней тяжести вред здоровью. В судебном заседании потерпевшая пояснила, что они примирились, претензий у нее к нему нет», — рассказали в пресс-службе. По вменяемой статье наказание, которое мог получить обвиняемый, составляет до пяти лет лишения свободы. Однако благодаря своей возлюбленной мужчина не отправится в колонию.

Жительница Тюменской области во время суда над ее сожителем, избившим женщину костылем, заявила, что прощает его. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Своим решением пострадавшая спасла мужчину от лишения свободы «Прекращено уголовное дело в отношении жителя Тобольского района. Мужчина нанес металлическим костылем удары своей сожительнице, причинив последней средней тяжести вред здоровью. В судебном заседании потерпевшая пояснила, что они примирились, претензий у нее к нему нет», — рассказали в пресс-службе. По вменяемой статье наказание, которое мог получить обвиняемый, составляет до пяти лет лишения свободы. Однако благодаря своей возлюбленной мужчина не отправится в колонию.