В Тюмени на школах появились муралы, посвященные Героям ВОВ

В двух тюменских школах появились масштабные муралы, посвященные Героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
«Торжественное открытие новых арт-объектов прошло 2 сентября на фасадах школы №88 и гимназии №4. Проект реализован активистами молодежного движения „Молодой Гвардии“ при поддержке более 1500 жителей города, проголосовавших за инициативу на сайте инициативного бюджетирования», — сообщило ведомство.
По словам федерального координатора «Молодой Гвардии» по Уральскому федеральному округу Владимира Сбитнева, цель акции — напомнить школьникам о подвигах земляков. «Надеюсь, что школьники, проходя каждый день мимо этих муралов, будут смотреть на них и ощущать, что образ Героев для них — пример мужества и любви к Родине», — прокомментировал Сбитнев.
Фасад школы №88 теперь украшает портрет Героя социалистического труда Василия Гольцова, а на здании гимназии №4 появился мурал с изображением Героя Советского Союза Мариты Мельникайте. В рамках проекта планируется создание новых стрит-арт портретов в других учебных заведениях региона — среди будущих героев муралов названы тюменские инженеры Леонид Антонов и Семен Пацко. Организаторы отметили, что проект приурочен ко Дню окончания Второй мировой войны, который в России отмечается 3 сентября.
