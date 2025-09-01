01 сентября 2025

Рэперы JAKONE & A.V.G выступили на День знаний в Тюмени. Фоторепортаж

Рэпер JAKONE дал бесплатный концерт в Тюмени
JAKONE & A.V.G выступили 1 сентября на площади 400-летия Тюмени
JAKONE & A.V.G выступили 1 сентября на площади 400-летия Тюмени Фото:

В Тюмени 1 сентября на площади 400-летия Тюмени выступили рэперы JAKONE & A.V.G. Концерт прошел в рамках Дня знаний для студентов ТюмГУ, но посетить его смогли все желающие. Фотокорреспондент URA.RU побывал на мероприятии и поделился снимками.

