JAKONE & A.V.G выступили 1 сентября на площади 400-летия Тюмени
В Тюмени 1 сентября на площади 400-летия Тюмени выступили рэперы JAKONE & A.V.G. Концерт прошел в рамках Дня знаний для студентов ТюмГУ, но посетить его смогли все желающие. Фотокорреспондент URA.RU побывал на мероприятии и поделился снимками.
