В Тюмени объявили актировку для второй смены

08 декабря 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Школьникам разрешили не ходить на занятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени отменили очные занятия в школах для учеников 1-11 классов второй смены. Информацию представлена на сайте администрации города. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! 8 декабря из-за низкой температуры воздуха занятия второй смены в школах Тюмени для обучающихся в 1-11 классах в очном режиме отменяются», — говорится в сообщении мэрии. По данным сайта «Гисметео», в настоящее время в Тюмени -34 градуса. Как ранее писало URA.RU, сегодня уроки были отменены и для первой смены.

В Тюмени отменили очные занятия в школах для учеников 1-11 классов второй смены. Информацию представлена на сайте администрации города. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! 8 декабря из-за низкой температуры воздуха занятия второй смены в школах Тюмени для обучающихся в 1-11 классах в очном режиме отменяются», — говорится в сообщении мэрии. По данным сайта «Гисметео», в настоящее время в Тюмени -34 градуса. Как ранее писало URA.RU, сегодня уроки были отменены и для первой смены.