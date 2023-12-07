В Тюмени объявили актировку для второй смены

Школьникам разрешили не ходить на занятия
В Тюмени отменили очные занятия в школах для учеников 1-11 классов второй смены. Информацию представлена на сайте администрации города.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! 8 декабря из-за низкой температуры воздуха занятия второй смены в школах Тюмени для обучающихся в 1-11 классах в очном режиме отменяются», — говорится в сообщении мэрии.
По данным сайта «Гисметео», в настоящее время в Тюмени -34 градуса. Как ранее писало URA.RU, сегодня уроки были отменены и для первой смены.
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