07 декабря 2023

В Тюмени объявили актировку для второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зима, холод, морозный воздух
Школьникам разрешили не ходить на занятия Фото:

В Тюмени отменили очные занятия в школах для учеников 1-11 классов второй смены. Информацию представлена на сайте администрации города.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! 8 декабря из-за низкой температуры воздуха занятия второй смены в школах Тюмени для обучающихся в 1-11 классах в очном режиме отменяются», — говорится в сообщении мэрии.

По данным сайта «Гисметео», в настоящее время в Тюмени -34 градуса. Как ранее писало URA.RU, сегодня уроки были отменены и для первой смены.

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В Тюмени отменили очные занятия в школах для учеников 1-11 классов второй смены. Информацию представлена на сайте администрации города. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! 8 декабря из-за низкой температуры воздуха занятия второй смены в школах Тюмени для обучающихся в 1-11 классах в очном режиме отменяются», — говорится в сообщении мэрии. По данным сайта «Гисметео», в настоящее время в Тюмени -34 градуса. Как ранее писало URA.RU, сегодня уроки были отменены и для первой смены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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