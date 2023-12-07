Свердловчане написали Путину после пожара в приюте, в котором погибли собаки

08 декабря 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Владимиру Путину написали обращение после пожара в приюте для животных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президента России Владимира Путина попросили помочь хозяйке приюта для животных в Шувакише (Екатеринбург), в котором в пожаре погибли собаки и кошки. Обращение российскому лидеру отправила адвокат Елена Макарова, которая также помогает животным. «Я вот только что отправила обращение президенту [Путину] через сайт. Хотим, чтобы выделили средства на восстановление сгоревшего приюта. Произошла ужасная трагедия», — сказала URA.RU Макарова. Зоозащитница Ольга Колесникова, которая вытаскивала животных из горящего здания, сказала агентству, что на данный момент спасено 18 собак. «Кошек спасти не удалось», — добавила женщина. По ее словам, хозяйку приюта Наталью Злобину с ожогами увезли в больницу №14 Екатеринбурга. Пожарные до сих пор работают на месте происшествия. Выживших собак будут распределять по передержкам, сказала URA.RU другая активистка Евгения Гуда. О пожаре в приюте на Лесной, 5 агентство писало ранее. Пожар охватил дом и надворные постройки. По предварительным данным, в приюте было 42 питомца. Точное число погибших животных пока неизвестно. На месте ЧП работают волонтеры и пожарные.

Президента России Владимира Путина попросили помочь хозяйке приюта для животных в Шувакише (Екатеринбург), в котором в пожаре погибли собаки и кошки. Обращение российскому лидеру отправила адвокат Елена Макарова, которая также помогает животным. «Я вот только что отправила обращение президенту [Путину] через сайт. Хотим, чтобы выделили средства на восстановление сгоревшего приюта. Произошла ужасная трагедия», — сказала URA.RU Макарова. Зоозащитница Ольга Колесникова, которая вытаскивала животных из горящего здания, сказала агентству, что на данный момент спасено 18 собак. «Кошек спасти не удалось», — добавила женщина. По ее словам, хозяйку приюта Наталью Злобину с ожогами увезли в больницу №14 Екатеринбурга. Пожарные до сих пор работают на месте происшествия. Выживших собак будут распределять по передержкам, сказала URA.RU другая активистка Евгения Гуда. О пожаре в приюте на Лесной, 5 агентство писало ранее. Пожар охватил дом и надворные постройки. По предварительным данным, в приюте было 42 питомца. Точное число погибших животных пока неизвестно. На месте ЧП работают волонтеры и пожарные.