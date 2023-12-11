11 декабря 2023

Тюменские власти изымут семь участков для реконструкции объездной дороги

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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Упрдор Южный Урал. Челябинск , м5, трасса м5, м-5, автодорога, реконструкция автодороги
Для будущей реконструкции объездной властям нужно забрать земли у юрлиц Фото:

Для реконструкции Обхода Тюмени (от улицы Ямской до Мельникайте) областные власти изымут семь земельных участков в районе подъезда к аэропорту и Рощинского кольца. Соответствующий проект документов опубликован на сайте правительства.

«В целях реализации объекта „Реконструкция автомобильной дороги ‚Обход г. Тюмени‘ на участке от улицы Ямская до улицы Мельникайте“ изъять для государственных нужд Тюменской области семь земельных участков, общей площадью в почти 4 300 квадратных метров. Расположение: правая сторона от автодороги „Подъезд к аэропорту“, вдоль улицы Институтская в районе Рощинского кольца», — следует из документации властей.

Данные площади находятся в бессрочном пользовании юридических лиц. Находящиеся на них инженерные сети, остановка и погреб изъятию подлежать не будут.

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Для реконструкции Обхода Тюмени (от улицы Ямской до Мельникайте) областные власти изымут семь земельных участков в районе подъезда к аэропорту и Рощинского кольца. Соответствующий проект документов опубликован на сайте правительства. «В целях реализации объекта „Реконструкция автомобильной дороги ‚Обход г. Тюмени‘ на участке от улицы Ямская до улицы Мельникайте“ изъять для государственных нужд Тюменской области семь земельных участков, общей площадью в почти 4 300 квадратных метров. Расположение: правая сторона от автодороги „Подъезд к аэропорту“, вдоль улицы Институтская в районе Рощинского кольца», — следует из документации властей. Данные площади находятся в бессрочном пользовании юридических лиц. Находящиеся на них инженерные сети, остановка и погреб изъятию подлежать не будут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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