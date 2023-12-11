Тюменские власти изымут семь участков для реконструкции объездной дороги

Для реконструкции Обхода Тюмени (от улицы Ямской до Мельникайте) областные власти изымут семь земельных участков в районе подъезда к аэропорту и Рощинского кольца. Соответствующий проект документов опубликован на сайте правительства.
«В целях реализации объекта „Реконструкция автомобильной дороги ‚Обход г. Тюмени‘ на участке от улицы Ямская до улицы Мельникайте“ изъять для государственных нужд Тюменской области семь земельных участков, общей площадью в почти 4 300 квадратных метров. Расположение: правая сторона от автодороги „Подъезд к аэропорту“, вдоль улицы Институтская в районе Рощинского кольца», — следует из документации властей.
Данные площади находятся в бессрочном пользовании юридических лиц. Находящиеся на них инженерные сети, остановка и погреб изъятию подлежать не будут.
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