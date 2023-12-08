В Екатеринбурге стартовал сбор пожертвований на реставрацию Белой башни

Активисты планируют отреставрировать фасад, укрепить все конструкции башни, заменить окна, двери и кровли Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Арх-группа Podelniki, которая на протяжении 11 лет сохраняла архитектурный облик Белой башни в Екатеринбурге, запустила сбор средств на реставрацию объекта. Требуемая сумма — 60 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали представители активистов.

«Мы понимаем, что 60 миллионов огромная сумма — кажется, ни один культурный проект и уж тем более проект по сохранению наследия не собирал таких денег. Но мы пока не видим другого способа получить средства на реставрацию. Мы призываем всех, кто неравнодушен к башне, пожертвовать проекту 100 рублей и рассказать об этом сборе», — говорит арх-группа Podelniki.

Как пояснила хранитель Белой башни Полина Иванова, сейчас уже сделан проект реставрации, который согласован с органами охраны памятников. Также ранее озвученная смета — 60 млн рублей — прошла государственную экспертизу. «Эта процедура демонстрирует объективность расчета смет», — рассказала Иванова.

За счет собранных средств активисты планируют отреставрировать фасад, укрепить все конструкции, заменить окна, двери и кровли. Также Башню подключат к водопроводу, отоплению и канализации, чтобы для посетителей стал доступен туалет. «Мы надеемся, что успеем собрать необходимую для реставрации сумму раньше, чем она существенно изменится из-за инфляции», — говорит Полина Иванова.

Водонапорная башня завода УЗТМ была построена по проекту Моисея Рейшера в 1929−1931 годы. В настоящее время она по прямому назначению не используется, но туда водят экскурсии. Белая башня в Екатеринбурге стала самым узнаваемым объектом в России. Об памятнике конструктивизма и символе Уралмаша знают 12% россиян.