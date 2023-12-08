ЦИК утвердила трехдневное голосование на президентских выборах

Выборы президента будут длиться три дня
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
ЦИК официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Оно будет проходить с 15 по 17 марта. Соответствующее решение было принято во время заседания комиссии. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что трехдневное голосование позволит не затягивать время и облегчит работу в регионах.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!