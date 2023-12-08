ЦИК утвердила трехдневное голосование на президентских выборах

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Выборы президента будут длиться три дня Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

ЦИК официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Оно будет проходить с 15 по 17 марта. Соответствующее решение было принято во время заседания комиссии. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что трехдневное голосование позволит не затягивать время и облегчит работу в регионах.

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ЦИК официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Оно будет проходить с 15 по 17 марта. Соответствующее решение было принято во время заседания комиссии. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что трехдневное голосование позволит не затягивать время и облегчит работу в регионах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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